Bauwerk Parkett: Hochwertige Landhausdielen verleihen renoviertem Wohnhaus eine warme Note

Ein Haus in Veyrier bei Genf wurde umfassend renoviert und energetisch saniert, wobei der respektvolle Umgang mit der vorhandenen Bausubstanz und das Ziel, die Authentizität des Gebäudes zu erhalten, stets im Vordergrund standen. Um den Wohnräumen eine behagliche Atmosphäre zu verleihen, entschied sich Architektin Charlotte Nierlé für die wohngesunden Landhausdielen im Villapark-Format von Bauwerk Parkett.

Moderne Einflüsse treffen auf traditionelle Bauweise

Edouard Nierlé griff auch traditionelle Elemente der ländlichen Architektur auf und interpretierte sie neu: Das weit geneigte und versetzte Pultdach fügt sich mit den terrakottafarbenen Dachziegeln harmonisch in die Dorflandschaft ein. Der Verzicht auf einen Dachüberstand und die glatten Dachziegel tragen zum geradlinigen und modernen Charakter des Hauses bei. In den Innenräumen überraschte der Architekt mit originellen Raumkonzepten, die von den avantgardistischen Einflüssen seiner Zeit geprägt sind. So entstanden Raumfolgen auf verschiedenen Ebenen, die auch heute noch zeitgemäss und modern sind.

Respektvoller Umgang mit dem Vorhandenen

Im Innenraum ersetzte Charlotte Nierlé den Linoleumboden durch einen gewachsten Estrichboden, der mit den weiss verputzten Wänden und dem Sichtbeton ein harmonisches Ganzes bildet. Der Sichtbeton prägt als Wandfläche, Raumteiler, Geschirrschrank oder Treppe den Raum und dient beispielsweise auch als Sockel für Sessel und Sofa im reduzierten Interieur. Türen und Schränke liess Nierlé nach den ursprünglichen Entwürfen ihres Grossvaters reproduzieren.

Helles Eichenparkett wertet Wohnraum auf

Um den tiefer gelegenen Wohnbereich und die angrenzenden Schlafräume optisch vom übrigen Erdgeschoss abzugrenzen, wurde ein Parkettboden verlegt. Hier entschied sich die Architektin bewusst für die wohngesunden Villapark-Landhausdielen des Schweizer Herstellers Bauwerk Parkett. Die grosszügigen Dielen mit den Massen 2100 x 190 Millimeter sind längsseitig gefast, was die Dimension zusätzlich betont. Villapark basiert auf der HDF-Technologie mit einer ressourcenschonenden und qualitativ hochwertigen Nutzschicht aus Eiche von 2.5 Millimeter. «Für mich war die grosse Auswahl an wohngesunden und hochwertigen Naturhölzern ausschlaggebend», erklärt Charlotte Nierlé ihre Wahl Villapark. «Die charakteristische Bürstung sieht nicht nur schick aus, sondern fühlt sich auch unter den nackten Füssen toll an.» Die helle Eiche schafft einen würdigen Rahmen für die von Edouard Nierlé eigens für dieses Haus entworfenen Möbel.

Parkett Villapark Eiche Avorio in einer ruhigen Sortierung von Bauwerk Parkett

Weitere Informationen finden Sie unter www.bauwerk-parkett.com

Quelle: Bauwerk/Fotos: Sven Högger