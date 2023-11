Bauwerk Parkett widmet Aktion «Parkettzauber» einem Begegnungszentrum in Lugano

Bauwerk Parkett fördert kontinuierlich wohltätige Projekte. Jedes Jahr werden gemeinnützige Organisationen und Vereine dazu ermutigt, sich um eine Parkettspende zu bewerben. «Gerade in den aktuell für viele Menschen besonders herausfordernden Zeiten möchten wir ganz bewusst

einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten», so Silvio Albertoni, Sales Director Switzerland Bauwerk Group. Ausgewählte Projekte erhalten deswegen eine Spende von Parkettböden. Für die Masseria di Cornaredo stellte das Schweizer Unternehmen 150 Quadratmeter Monopark Eiche

Crema und 180 Quadratmeter Hochkant Eiche Massivparkett bereit und half somit ganz massgeblich dabei, das neue Kapitel der Masseria di Cornaredo einzuläuten.

Begegnungsraum für alle schaffen

Die Masseria di Cornaredo ist ein Hofkomplex mit rustikaler lombardischer Architektur, ein wichtiges Zeugnis der ländlichen Kultur des Luganer Landes. Sie stand weit mehr als dreissig Jahre leer. Der Kapuzinerbruder regte an, das historische, halb verfallene landwirtschaftliche Gebäude einer neuen, sinnstiftenden Nutzung zuzuführen. Um einen Raum anzubieten, der allen Menschen offensteht – armen und wohlhabenderen. Heute befindet sich in der Masseria di Cornaredo, auch als «Bauhof der Solidarität» bezeichnet, ein sozialer Knotenpunkt mit vielen Angeboten: Es gibt ein Begegnungszentrum mit einem Sozialdienst, einer Sozialkantine, Dusche und Waschküche, wo auch Menschen ohne festen Wohnsitz ausruhen können, ergänzt durch ein Restaurant mit acht Doppelzimmern, einen Sitzungsraum und einen Laden mit lokalen Produkten.

Warmes Willkommen, auch für Übernachtungsgäste

Wenn man das Gelände durch das Tor betritt, umschliessen die drei Gebäudearme der Masseria hufeisenförmig den Innenhof, das für jeden zugängliche, idyllische Herzstück des Komplexes. Im Erdgeschoss, dort wo früher Stall und Scheune waren, lädt ein Restaurant Gäste ein – mit fünfzig Plätzen im Innenraum und weiteren dreissig aussen. Im hinteren Teil schliesst sich die grosse Küche an, die das Restaurant, aber auch die die Sozialkantine mit insgesamt etwa sechzig Plätzen versorgt. Ebenfalls ebenerdig gelangt man in den Raum, in dem sich die restaurierte alte

Weinpresse der Masseria befindet – ein auf kantonaler Ebene geschütztes historisches Element, gefertigt aus einem Kastanienbaum. In diesem Raum werden nun lokale Produkte verkauft und kleine Veranstaltungen organisiert.

Acht Doppelzimmer laden sogar Touristen zum Übernachten in der Masseria ein: Die Räume sind, wie Bruder Martino betont, bewusst offen-gehalten, um den Austausch zwischen den Gästen und den Bedürftigen zu fördern Im hinteren Teil der Masseria hat mit Blick auf den Wald das «Zentrum Bethlehem» Einzug halten, das Bedürftigen oder Durchreisenden die Möglichkeit bietet zu duschen, Wäsche zu waschen oder Gepäck aufzubewahren und andere Menschen zu treffen. Es gibt auch einen Aufenthaltsraum, in dem man sich ausruhen und entspannen kann. Die Sozialkantine, die täglich Frühstück, Mittag- und Abendessen anbietet, findet hier ihren Platz mit Blick auf den Innenhof.

Netzwerk für den guten Zweck – gemeinsam viel erreicht

Die Masseria di Cornaredo befindet sich auf einem Teil des weiten Geländes, das einst dem Kapitel der Chorherren der Kathedrale Lugano gehörte. 1913 wurde sie von der Gemeinde erworben und stand seit 1989 leer. Fast ursprünglich blieb die Fassade zur Via Trevano erhalten, im übrigen

Gebäude gibt es ein feines Zusammenspiel restaurierter Elemente der landwirtschaftlichen Architektur und moderner Komponenten. Dazu passt auch das Hochkant Eiche Massivparkett. Extrem strapazierfähig, langlebig und robust gehört das sogenannte Klötzli-Parkett zu den zeitlosen Klassikern von Bauwerk Parkett: Bereits 1935 brachte Ernst Göhner seine Idee vom Klötzli-Parkett zur Serienreife und gründete damit 1944 das Unternehmen. Das massive Eichenholz in einer lebhaften Sortierung fügt sich wie selbstverständlich in Bereiche mit offener Deckenbalken-konstruktion oder historischem Sichtmauerwerk ein. Es verleiht nicht nur den Räumen eine ruhige, grosszügige Basis, sondern vermittelt auch den Menschen, die sich darin bewegen, Halt und Solidität.



«Für uns ist es eine Ehre, dass wir die Fondazione Francesco unterstützen durften. Es ist so wichtig, Räume für soziale Eingliederung zu fördern und direkte humanitäre Unterstützung für Menschen anzubieten», so Marcel Scheidegger, Sales Manager Ticino Bauwerk Group. «Gleichzeitig freuen wir uns, damit Teil eines grossen Ganzen zu sein, denn die Masseria ist auch mit Unterstützung des Rotary Clubs Lugano Lago und anderer privater Wohltätigkeitsorganisationen zu dem inspirierenden und freundlichen Ort geworden, der sie heute ist.»

Eine neue Ausgabe der Weihnachtsaktion «Parkettzauber» von Bauwerk Parkett startet im November 2023. Bewerbungen für eine karitative Parkettbodenspende können bis Ende Februar 2024 eingereicht werden. Teilnahmebedingungen und Informationen gibt es unter:

www.bauwerk-parkett.com/parkettzauber

Weitere Informationen finden Sie unter www.bauwerk-parkett.com

Quelle: Bauwerk Parkett/Fotos: Gianpaolo Gianini, Pregassona