Rückläufiger Markt für Matratzen

Das generell sinkende Interesse der Konsumenten an der Modernisierung der Wohnungseinrichtung war im Vorjahr auch am Markt für Matratzen und Lattenroste zu spüren. Laut aktuellem BRANCHENRADAR Matratzen und Lattenroste in Österreich sank im Jahr 2023 die Nachfrage um rund sieben Prozent gegenüber Vorjahr. Da die Verkaufspreise ein weiteres Mal stiegen, reduzierten sich im Jahresvergleich die Herstellererlöse um 2,8 Prozent auf insgesamt 147,2 Millionen Euro.

Der Rückgang war ausschließlich auf deutlich weniger Ersatzkäufe zurückzuführen. Im Vergleich zum Jahr davor wurden in privaten Haushalten um rund 80.000 Matratzen weniger getauscht. Dem stand im gewerblichen Bereich nur ein Plus um 2.000 Stück gegenüber. Als Bremsklotz erwies sich im Konsumentengeschäft nicht zuletzt die Teuerung der letzten Jahre. Im Jahr 2023 kostete eine Matratze im Schnitt um 23 Prozent mehr als noch drei Jahre davor.

Vor dem Hintergrund der hohen Inflation, einer pessimistischen Stimmungslage und der Verlagerung der Haushaltsausgaben in die Bereiche Gastronomie, Urlaub und Freizeit, wurde der Matratzentausch vielerorts aufgeschoben. Infolge erhöhte sich der durchschnittliche Austauschzeitraum von 10,6 auf 11,7 Jahre. Im gewerblichen Sektor werden Matratzen im Schnitt alle acht Jahre gewechselt.

Marktentwicklung Matratzen und Lattenroste in Österreich | Herstellerumsatz in Mio. Euro

Quelle: Branchenradar