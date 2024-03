Stilsicher und vielseitig: Zubehör-Highlights von Naber

Die langlebigen Armaturen aus dem ARMATE® SERVIZIO Programm von Naber sind komplett aus Edelstahl gefertigt und mit einer hochwertigen Keramikkartusche inklusive Verbrühschutz ausgestattet. Es kann zwischen zwei Oberflächen-Veredelungen gewählt werden: Schwarz matt und Edelstahl gebürstet.

Der Name Namor® steht für ein Produktdesign mit ganzheitlichem Anspruch: Bedienkomfort begeistert die Verbraucher, Installationskomfort beflügelt die Monteure, und die Nachhaltigkeits-Attribute zielen auf einen sparsamen Ressourcen-Verbrauch. Mit ihrem großen Schwenkbereich sorgen die Namor® Einhebelmischer für viel Handlungsspielraum an der Spüle. Die drei unterschiedlichen Designkonzepte enthalten jeweils ein Modell mit herausziehbarer Schlauchbrause und zwei Wasserstrahlarten.

Vorteilhaft für die schnelle und einfache Installation sind die langen Anschluss-Schläuche sowie besondere Befestigungs-Vorrichtungen. Alle Namor® Armaturen enthalten einen Laminarstrahlregler für ein natürliches Strahlbild mit geringem Wasserverbrauch. Bei den Modellen der L- und C-Form weist der seitlich angebrachte Bedienhebel die energiesparende Kaltstart-Funktion auf. Naber unterhält einen Werkskundendienst in Deutschland, Österreich und den Niederlanden und gibt auf die Armaturen fünf Jahre Garantie.

Attraktives Reling- und Regal-System mit Beleuchtung

Ein stets aktuelles Küchenzubehör-Thema ist die Aufbewahrung. Das extrem flexible Reling- und Regal-System transFORM in der ACCOMODA® Nischenausstattung von Naber bietet stilvolle Möglichkeiten. Optisch überzeugt es durch die topaktuelle mattschwarze Pulverbeschichtung und durch die dezente Beleuchtung. LED-Stripes, eingesetzt in die Grundprofile, liefern das Hintergrundlicht, das Edles und Alltägliches faszinierend in Szene setzt. Die Beleuchtung der Profile ist dimmbar und lässt sich in individuelle Lichtkonzepte einbinden.

Die Basis des transFORM Systems sind hochwertige Aluminium-Grundprofile plus trapezförmige Abdeckprofile. Mit ihnen und den weiteren Systemelementen lassen sich mühelos und kreativ elegante Lamellenwände, Wandborde und Regale gestalten. Zum Reling-System gehören Ablagen, Hakenleisten, Gewürzborde, Köcher, Rollen-, Gläser- und Flaschenhalter, eine Powerbox mit Steckdosen und einiges mehr. Beim „Plus X Award“ wurde transFORM mit den Gütesiegeln High Quality, Design, Bedienkomfort und Funktionalität ausgezeichnet. Die Jury des Innovations-Wettbewerbs bewertete das System innerhalb seiner Produktgattung als „bestes Produkt des Jahres 2024“

Das ACCOMODA transFORM Solitärregal

Weitere Informationen finden Sie unter www.naber.com

Quelle: Naber