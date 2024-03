Neuer CEO der ADA Möbelwerke

Als neuer CEO übernimmt Herr Szlavik zunächst die Bereiche Produktion und Einkauf. Im Laufe des Jahres wird ihm sukzessive ebenso die Verantwortung für die Departments Marketing, Entwicklung und Sales von Gerhard Vorraber übertragen. Herr Vorraber wird sich per 31.12. nach mehr als 43 Jahren als Vorstand bei ADA aus dem Geschäft zurückziehen und seine Pension antreten. Vorstand Michael Wibmer verantwortet weiterhin die Bereiche Finanzen, Personal, IT, Nachhaltigkeit und Qualitätsmanagement. Die Übergabe der Führungsaufgaben ist sorgfältig geplant, um einen fließenden Wechsel und die Kontinuität der Unternehmensabläufe sicherzustellen.

„Wir freuen uns sehr, mit Herrn Szlavik einen erfahrenen Manager mit Weitblick bei ADA willkommen zu heißen. Dank seiner umfangreichen Expertise – sowohl in verschiedensten Geschäftsfeldern als auch in internationalen Konzernen – sind wir überzeugt, dass er ADA erfolgreich weiterentwickeln wird.“, erklärt René Derler, Mitglied des Aufsichtsrates und der Eigentümerfamilie.

„Ich bin dankbar die Möglichkeit bekommen zu haben, die Weiterentwicklung und den Erfolgsweg eines österreichischen Familienunternehmens mitgestalten zu dürfen. Meine Erstgespräche machen mich zuversichtlich mit einem engagierten Team die anstehenden Herausforderungen bestens zu meistern.“, so Nikolaus Szlavik zu seiner neuen Position bei ADA.

Herr Szlavik bringt mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in der Automobilzuliefer-, Elektro- und Maschinenbau-Industrie mit. Ursprünglich aus dem Operations-Bereich stammend, hat er sich im Laufe seiner Karriere zum General Manager und CEO mit breiten Geschäftsführungsaufgaben entwickelt, der wiederholt Veränderungsprozesse, Restrukturierungen und Turnaround-Maßnahmen umgesetzt hat. In den letzten 15 Jahren war Herr Szlavik unter anderem sehr erfolgreich für Austria Druckguss GmbH & Co KG und die PIA Automation GmbH als Managing Director & CEO tätig.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ada.at

Quelle: ADA/Foto:© N. Szlavik