Wimmer Wohnkollektionen – Massivholz trifft auf Lehm

Die Möbel sind mit lebendig gemasertem Massivholz und in Lehm verewigten Farne und Gräsern verziert. Jedes Stück ist ein Unikat für sich, handgemacht und 100% natürlich. So ist eine beeindruckende Auswahl an Möbeln mit passenden Accessoires entstanden. Ob Esstisch, Stuhl, Sitzbank, Beimöbel, Couch oder Couchtisch – alle Möbelstücke sind so konzipiert, dass sie die natürliche Schönheit des Materials hervorheben und dabei gleichzeitig Funktionalität und Komfort bieten.

Wimmer auf der imm Spring Edition

Um die Neuheiten bestmöglich zu präsentieren nimmt Wimmer an der imm Spring Edition teil. TERRAFINE ein wunderschönes Beispiel für zeitgemäßes Design, das auf die natürliche Schönheit und Nachhaltigkeit setzt. Seien Sie die Ersten, die diesen innovativen Look exklusiv auf der imm Spring Edition vom 4. bis 7. Juni in Köln erleben. Das Team von Wimmer freut sich auf einen Besuch von Ihnen in Halle 10.2 Stand O-003.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wimmer-wohnkollektionen.de

Quelle: Wimmer Wohnkollektionen