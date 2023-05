systemceram präsentiert mit „Eibe“ eine neue Keramikfarbe

Natürliche Farben und Formen treffen auf mattschwarze Akzente: Diese Zutaten prägen die aktuellen Designtrends in der Küche und schaffen einen stabilen Einrichtungstrend. systemceram bereicherte die Planungsmöglichkeiten zur Messe küchenwohntrends 2023 in Salzburg durch den neuen Keramikfarbton „Eibe“. Das dunkle, erdige Grün beweist eigenständigen Charakter und bietet sich als Kombinationspartner zu zahlreichen Holz- und Naturtönen an. Gleichzeitig harmoniert „Eibe“ sehr gut mit dunklen und metallischen Optiken und reiht sich damit homogen in die Palette der seit Jahren erfolgreichen Grau- und Schwarztöne ein.

„Eibe“ ist die 16. Keramikfarbe von systemceram. Sie steht ab sofort für alle Becken und Spülen des Herstellers aus dem Westerwald zur Verfügung. Diese gibt es in vielfältigen Formen und in diversen Maßen für den klassischen Einbau von oben, den flächenbündigen Einbau und für den Unterbau. Auf Wunsch auch mit der farblich abgestimmten Armatur und weiterem Zubehör wie der praktischen Medio-Matte. Für alle Modelle gilt die 100%ige Recyclingquote des natürlichen Materials.

Die Palette der Keramikfarben von systemceram bietet ein breites Spektrum von glänzenden und matten Glasuren in fein abgestimmten Nuancen von reinweiß bis tiefschwarz. Dazu zählen auch weitere natürliche Farbtöne wie „Jasmin“, „Fango“, „Schiefer“ und „Lava“.

Weitere Informationen finden Sie unter www.systemceram.de

Quelle: systemceram