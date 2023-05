Made for perfekte Ergebnisse: Neue Designlinie von elektrabregenz

„Wir schauen nicht nur zurück auf 130 Jahre voller Innovationen, sondern setzen mit der neuen Designlinie einen innovativen Schritt in Richtung Zukunft. Nach dem 2022 gestarteten Rebranding sind nun unsere Geräte dran. Mit der kompletten Überarbeitung unserer Geräterange zeigen wir, dass wir heute als Marke, die speziell für Österreich gemacht wird, wieder so stark sind, wie es die Österreicher:innen von elektrabregenz gewohnt sind. Innovationen made for Austria – und das seit 130 Jahren“, so Evren Aksoy, Geschäftsführer der Beko Grundig Österreich AG.

Das kann die neue Designlinie

Das Design

Die neue Linie zeichnet sich durch ihre Funktionalität und intuitivere Bedienbarkeit aus. Und besticht durch ihr integratives, charakteristisches Design, geometrische Formen, klare Linien sowie eine durchdachte Ergonomie, die eine zeitlose Ästhetik ausstrahlen. Die Geräte sehen nicht nur gut aus, sondern haben eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche und sind mit modernen Features ausgestattet. Klar definierte, intuitive Steuerungselemente erleichtern die Benutzerführung. Charakteristisch für die neue Backrohr-Linie sind große, ergonomische Drehknöpfe und große Displays, die sich durch ihre Homogenität, Helligkeit und somit gute Lesbarkeit auszeichnen und durch Touch-Bedienung direkt steuerbar sind. Mit einfachen und funktionalen Designmerkmalen wurde eine verbesserte Sichtbarkeit der Kommunikationsfunktionen geschaffen.

Die Technologien

Aber die neue Designlinie zeichnet sich nicht nur durch einfache und funktionale Designmerkmale aus, im Inneren der neuen Geräte stecken großartige Technologien – wie im Fall der Backrohre: AeroChef. Inspiriert vom Design von Flugzeugturbinen, handelt es sich dabei um ein innovatives Gebläse-System, das die heiße Luft im Backofen gleichmäßig verteilt und eine präzise Temperaturregelung ermöglicht. Dadurch herrscht im gesamten Innenraum des Backrohrs die gleiche Temperatur. Um die Wärme im Ofen zu halten, wurde das gesamte Design verbessert. Außerdem ist ein Algorithmus zur präzisen Temperaturkontrolle integriert, der Temperaturschwankungen im Ofen auf ein Minimum reduziert, sodass stets perfekte Garergebnisse erzielt werden. Die optimierte Luftverteilung hat ein rundum perfektes und homogenes Ergebnis zur Folge. Kuchen gehen gleichmäßig auf, Kekse werden gleichmäßig goldbraun, unabhängig von ihrer Position im Backrohr.

Die Produkte der neuen Designlinie

elektrabregenz hat eine repräsentative Umfrage, durchgeführt von marketagent, über die Häufigkeit des Kochens zum Anlass genommen und seine Backrohrrange überarbeitet. marketagent hat im Auftrag von elektrabregenz in einer repräsentativen Umfrage 500 Personen zwischen 14 und 75 Jahren im Zeitraum von 28. bis 31. August 2022 befragt. 96,8 Prozent der Österreicher:innen kochen bzw. backen mindestens einmal pro Woche, 37,6 Prozent tun dies sogar täglich.

Die ersten Backrohre, die bereits erhältlich sind, sind das bereits vorgestellte Backrohr mit AirFry-Funktion MB 74090 BRBAF oder das neue elektrabregenz Multifunktionsbackrohr MB 74090 BRBS – beide in edlem Schwarz. Aber auch die beiden Multifunktionsherdsets HE 64090 WR – ganz in edlem Weiß – und das Edelstahl-Herdset HE 64090 XR sind bereits im Handel.

Alle vier Backöfen verfügen über die Funktion AeroChef. Das MB 74090 BRBS hat darüberhinaus noch ein weiteres Highlight: Die Dampfunterstützung. Bei bestimmten, ausgewählten Programmen fließt während des Garvorgangs Wasser automatisch aus dem Wassertank in den unteren Garraum und verwandelt sich in Dampf. Dank des externen Wassertanks kann auch während des Garens Wasser nachgefüllt werden, um länger zu backen oder zu braten. So trocknet das Brot nicht aus, sondern wird außen knusprig und innen flaumig. Aber nicht nur bei Brot ist die Dampfunterstützung sinnvoll. Viele andere Gerichte, die ein normaler Ofen austrocknen würde, lassen sich hier perfekt zubereiten. Die Speisen werden knusprig und goldbraun und innen zart und saftig.

„In diesem Jahr haben wir viel vor mit elektrabregenz. Wir werden unser Sortiment erneuern und beginnen mit den Backrohren. Dabei orientieren wir uns an den Erwartungen und Gewohnheiten der Österreicherinnen und Österreicher, die wir in einer Befragung erhoben haben. Und so bringen wir innovative Technologien in unsere neuen Öfen, die zu wesentlich besseren Kochergebnissen führen,“ so Aksoy.

Preis und Verfügbarkeit

Das elektrabregenz Multifunktionsbackrohr MB 74090 BRBS zu einer unverbindlichen Service-Preisempfehlung von 1.025 Euro im Möbelhandel erhältlich, das Herdset HE 64090 WR für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.029 Euro (bzw. zum unverbindlichen Service-Preis: 1.389 Euro) und das Herdset HE 64090 XR für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.089 Euro (bzw. zum unverbindlichen Service-Preis: 1.470 Euro) im Handel erhältlich.

Sehen gut aus und können einiges: Die neue Backrohr-Range von elektrabregenz

Weitere Informationen finden Sie unter www.elektrabregenz.com

Fotocredit: Beko Grundig Österreich AG