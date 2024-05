Startklar für die ORGATEC 2024: Weitere Top-Marken bereichern die Ausstellerliste

Vom 22. bis 25. Oktober 2024 wird das Kölner Messegelände erneut zum globalen Treffpunkt für führende Unternehmen, den Fachhandel und Interior-Professionals. Auf rd. 140.000 Quadratmetern werden innovative Lösungen präsentiert, die die Arbeitswelt von morgen formen. Der Fokus dieser Präsentationen liegt auf der Schaffung attraktiver Büro-, Adminsitrations- und Hospitalityflächen, die Teamarbeit, Austausch und soziale Interaktion fördern. Dabei verabschieden sich starre Arbeitsplätze zunehmend zugunsten flexibler Räume, die kreative und flexible Arbeitsweisen unterstützen.

In diesem Rahmen präsentiert sich das neu konzipierte Messekonzept, bei dem die zentralen Focus-Areas im Mittelpunkt stehen. Die Ausstellungsbereiche heben gezielt wichtige und zielgruppenspezifische Themen hervor und bieten tiefgehende Einblicke in die zukunftsweisenden Trends und Entwicklungen der Branche. Dabei illustrieren die teilnehmenden Aussteller nicht nur wie die Arbeit der Zukunft aussehen könnte, sondern unterstreichen auch die Vielfalt und Innovationskraft der Branche.

Hochkarätige Aussteller sorgen für abwechslungsreiche Messeerfahrung*:

Boden: Zu den führenden Anbietern im Bereich Bodengestaltung gehören Anker, Fabula Living, Infloor Girlon, Interface, Object Carpet und Warli. Diese Unternehmen präsentieren innovative Bodenlösungen, die sowohl in Design als auch in Funktionalität überzeugen.

Beleuchtung: Im Bereich der Beleuchtung setzen Belux, / Luctra, Hamelin, Herbert Waldmann, Kreon, Oligo und Ompeo Maßstäbe. Sie bieten fortschrittliche Beleuchtungskonzepte, die moderne Arbeitsumgebungen effizient und ästhetisch ausleuchten.

Möblierung eher Officebereich: Im Officebereich zeichnen sich .mdd, Deberenn, Four Design, Guialmi, Mobel Linea, Narbutas, Quadrifoglio, Schaffenburg, Sokoa, Visplay und Werner Works durch ihre hochwertigen Möbel aus, die Funktionalität und modernes Design vereinen.

Möblierung eher Contract / Hospitality / Outdoor: Akaba, BLA Station, Cadeinor, Casala, Cascando, COR, Ethnicraft, Fenabel, Fermob, Jan Kurtz, Lande, Mizetto, Muuto, Molo, Norr 11, PME 1910, Prostoria, Viccarbe und Walter Knoll bieten spezialisierte Möbellösungen an, die ideal für den Außenbereich, das Gastgewerbe und anspruchsvolle Designprojekte geeignet sind.

Akustik: Im Bereich Akustik sind Camira, Framery, Gerriets, Lehnert, Lindner Group, Procedes, Silent Lab, Silen, Silentlab und Softline dabei. Diese Aussteller bieten hochentwickelte Lösungen zur Verbesserung der Raumakustik an, die sowohl in Büroumgebungen als auch in anderen professionellen Settings Anwendung finden.

Thomas Postert, Director der ORGATEC, erklärt: „Die herausragende Diversität und Qualität unserer Aussteller verdeutlichen das tiefe Engagement und die Bereitschaft unserer Community, unsere zukünftigen Arbeitswelten aktiv zu formen. Durch ihre Teilnahme entstehen intensive Kooperationen, die entscheidend sind, um den sich ständig ändernden Anforderungen moderner Arbeitsplätze gerecht zu werden.“

Für Aussteller, die sich noch nicht angemeldet haben, bietet die ORGATEC attraktive Teilnahmepakete, die speziell darauf ausgelegt sind, den Austausch zwischen hochwertigen Brands und dem Fachpublikum zu fördern, darunter:

– Hybrid Interior Design: Eine Plattform für High-End-Aussteller und internationale Einrichtungsprofis, die ihre neuesten innovativen Kollektionen präsentieren.

– Impulse Contract Area: Diese Fokuszone bietet Design- und Produkthighlights speziell für die Contract- und Objektausstattung und richtet sich an ein Fachpublikum aus Architektur und Planung. Sie beinhaltet auch ein neuartiges „Design-Blind-Date“ zur Inspiration.

– Young Innovators: Eine Plattform unterstützt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, die jungen, innovativen Unternehmen die Möglichkeit bietet, ihre Produkte einem internationalen Publikum vorzustellen.

Von der strategischen Personalentwicklung über intelligente Bürokonzepte bis hin zur nachhaltigen Gestaltung der Arbeitsumgebung – auf der ORGATEC 2024 findet sich alles, was Unternehmen für die Arbeitswelt von morgen brauchen.



