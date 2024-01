Die Ausstellerliste der SICAM 2024 ist bereits online

Eine Liste, die ständig mit den neuesten Unternehmen aktualisiert wird, die im vollen Pordenone Fiere Exhibition Center, wo die Messe vom 15. bis 18. Oktober stattfinden wird, Platz finden können.

„Wir freuen uns, die Ausstellerliste dieses Jahr wie gewohnt rechtzeitig im Voraus veröffentlichen zu können“, bestätigt Carolina Giobbi, Leiterin Marketing und Kommunikation. „Auch im nächsten Oktober wird die SICAM „ausverkauft“ sein, dank der Nachfrage, die sich in diesem Jahr als besonders „lebhaft“ erwiesen hat und viele neue Unternehmen – multinationale Konzerne und Nischenunternehmen – die SICAM als den am besten geeigneten Ort für ihre Präsentation ausgewählt haben auf einen internationalen Markt zu bringen und konkrete Geschäftsmöglichkeiten zu suchen.“

Eine Ausgabe, die, wie bereits erwähnt, die Kerze des fünfzehnten Geburtstags der Ausstellung erstrahlen lässt, mehr denn je ein etabliertes Ereignis im nationalen und internationalen Kalender der Möbelindustrie, ein Ort, an dem sich weiterhin Angebot und Nachfrage treffen. Ein einzigartiger Kontext, der Wirksamkeit, Kompetenz, Dienstleistungen und Möglichkeiten garantiert.

„Unsere Formel ist allen bekannt“, so Carolina Giobbi weiter. „Wir wollen aufmerksame Reisebegleiter sein, die daran arbeiten, einen Ort zu schaffen, an dem das Produkt im Rampenlicht steht, ein Brutkasten für Ideen und Beziehungen, die aus Tausenden und Abertausenden ausgestellten Produkte entstehen, auf eine „einfache“, freundliche Art.“ Atmosphäre, in der sich jeder wohlfühlen kann und gleichzeitig die Zielsetzung und die Effizienz erhalten bleibt, die ein Unternehmen immer bewahren muss. Und genau dieser Wert wird von den vielen Unternehmern, die wir auf den Messen treffen, und den vielen Veranstaltungen, bei denen wir präsent sind, hervorgehoben, damit die SICAM der bevorzugte Ort für Käufer aus aller Welt bleibt!“

Die Ausstellerliste finden Sie hier

Weitere Informationen finden Sie unter www.exposicam.it/en

Quelle: SICAM