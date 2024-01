XXXLutz Unternehmensgruppe bietet als erster Möbelhändler jetzt auch sehr günstigen Ökostrom aus Österreich an

Die XXXLutz Unternehmensgruppe als eines der größten Möbelhandelsunternehmen der Welt setzt seinen Innovationskurs konsequent fort und tritt fortan mit X-POWR auch als Ökostrom-Anbieter am österreichischen Markt auf: Dabei leisten die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl im Rahmen ihrer „XXXL for tomorrow“-Strategie ihren Beitrag zur Energiewende, bieten Kundinnen und Kunden sehr günstigen, ausschließlich in Österreich produzierten Ökostrom und sind damit das erste Unternehmen der Branche überhaupt, das diesen Weg beschreitet und dabei für X-POWR seine etablierten Vertriebswege stringent nutzt. Doch das ist erst der Anfang, die Reise für ein besseres Morgen geht weiter: XXXLutz will vermehrt eigenproduzierten Ökostrom anbieten und seinen Kundinnen wie Kunden die Möglichkeit geben, ihren selbsterzeugten Strom in das X-POWR Ökosystem einzuspeisen.



„Wir arbeiten ohne Wenn und Aber an einem besseren Morgen! XXXLutz steht für Verlässlichkeit und Kundenzufriedenheit – und genau das dürfen die Menschen auch jetzt von uns beim Thema leistbarer Ökostrom erwarten“, sagt Sascha Matzner, Head of ESG in der XXXLutz Unternehmensgruppe: „Dass wir jetzt auch einen sehr günstigen Ökostrom-Tarif anbieten, ist ein weiterer Baustein hin zu noch mehr Nachhaltigkeit, Ressourcen-Schonung und einer Umwelt, die auch für unsere Kinder noch lebenswert ist. Deshalb werden wir den X-POWR Ökostrom-Tarif in einem nächsten Schritt auch mit unserem eigenerzeugten Strom speisen.“ Bereits seit langem nutzt XXXLutz die Dachflächen seiner Möbelhäuser, Lager, Servicecenter und Verwaltungsgebäude, um umweltfreundlichen Strom mittels Photovoltaikanlagen selbst zu produzieren.

Die Premiere von XXXLutz als erster Stromanbieter aus der Einrichtungsbranche überhaupt ist eine groß angelegte Zusammenarbeit mit MAXENERGY, einem renommierten und dynamischen Energieversorgungsunternehmen, und backbone.one, einem Green-Tech-Unternehmen, das die Energiewende mit innovativen Lösungen vorantreibt.



Bernd Neider, CEO der MAXENERGY äußert sich zur Zusammenarbeit: „Wir freuen uns darauf mit X-POWR gemeinsam Energielösungen zu schaffen, von denen unsere Kunden nachhaltig profitieren werden.“ Die MAXENERGY Austria Handels GmbH versorgt Kundinnen und Kunden in ganz Österreich mit Strom und Gas. Mit über 60 Jahren Erfahrung in der Energiebranche steht das Unternehmen für einfache Prozesse und 100 % Ökoenergie.



Der Wechsel für Kundinnen und Kunden hin zu X-POWR ist kinderleicht und basiert auf digital-innovativen Prozessen. Verträge können direkt online unter www.xxxlutz.at/c/xpowr

geschlossen werden.

Quelle: XXXLUTZ