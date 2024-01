Die MÖBELMEILE öffnet auch im April

„Die MÖBELMEILE wandelt sich immer deutlicher zu einer Ganzjahresmarke rund um unsere zentrale Haupt- und Neuheitenmesse im Herbst. Unsere Unternehmen sind in Köln präsent, stellen auf allen Verbandsmessen aus und haben ihre Showrooms in Ostwestfalen das ganze Jahr über geöffnet. Nun bietet die MÖBELMEILE einen weiteren wichtigen Kontaktpunkt im Frühjahr, um mit dem Handel im Gespräch zu bleiben und Produkte und Vermarktungslösungen zu zeigen, die dazu nötig sind, um die Verbraucher am Point of Sale zu triggern. Denn alle sind sich einig, dass es darauf aktuell ankommt“, sagt MÖBELMEILE–Geschäftsführer Michael Laukötter.

An dem Frühjahrstermin beteiligen sich alle Partner. Somit gibt es ein breites Spektrum von Marken und Möbeln zu sehen – neben Musterring, Set One by Musterring, Gallery M und WK Wohnen von 3C Candy, 3C Candy Sleep und 3C Carina, Femira, Loddenkemper, Lonsberg, Mobitec, Musterring, Rietberger Möbelwerke, Sudbrock, Thielemeyer und Venjakob. Die beiden „MÖBELMEILE FRIENDS“ Bert Plantagie und Mobliberica öffnen mit ihren temporären Showrooms im Haus Aussel wieder im Herbst.

Der Zeitpunkt im April ist optimal, um einerseits Aktionen im laufenden Sortiment anzustoßen und darüber hinaus bereits in die Diskussion für die Neuheiten 2024 zur Herbstmesse einzusteigen. Mit anderen Worten: Der MÖBELMEILE-Roadtrip im April lohnt sich. Explizit sind auch Händler angesprochen, die sich nach den abgelaufenen Verbandsmessen 2023 einen Überblick über die gesamten Sortimente ihrer Kernlieferanten verschaffen wollen.

„In herausfordernden Zeiten, die wir aktuell bewältigen müssen, ist der kontinuierliche persönliche Austausch umso wichtiger. Daher macht dieses ergänzende Angebot für Händler, Verbände parallel zu den Musterring-Partnertagen Sinn. Die Branche wird in wenigen Wochen feststellen: Das Herz des konventionellen Marktsegments schlägt auch im April“, sagt Michael Laukötter.

Die Showrooms sind vom 10. bis 12. April 2024 von 9.00 bis mindestens 18.00 Uhr geöffnet. Über eine Voranmeldung freuen sich die Partner, um die Besetzung in den Showrooms besser planen zu können. Über die Partnertage und die Herbstmesse hinaus stehen die Showrooms der MÖBELMEILE für das B2B-Publikum wie gewohnt das ganze Jahr offen. „Das Messekonzept mit der viel engeren, kontinuierlichen Zusammenarbeit schafft echten Mehrwert für die Möbelbranche – jetzt setzen wir einen zusätzlichen Kontaktpunkt im April, der sich komplementär zu unserer Hauptmesse im Herbst verhält”, erklärt Michael Laukötter.

„Wir sind da.“ Das können die MÖBELMEILE-Partner somit selbstbewusst äußern. Während der Markt aktuell von Umbrüchen geprägt ist, bildet die MÖBELMEILE eine Konstante, die auch 2024 von den drei Säulen „Menschen, Business, Tradition“ getragen wird.

Die MÖBELMEILE-Partner im Ausstellungszentrum der 3C Gruppe

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebel-meile.com

Quelle:Home. Made. Storys.