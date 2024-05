Die Besucherregistrierung für die SICAM 2024 ist offen

Auch in diesem Jahr müssen Besucher nur die Website exposicam.it klicken, um sofort zu dem Bereich weitergeleitet zu werden, in dem sie alle notwendigen Informationen für den Erhalt des QR-Codes angeben können. Sobald sie auf der Messe sind, können sie über den QR-Code ihre Eintrittskarte ausdrucken und so schnell in die Hallen gelangen.

Und das ist noch nicht alles: Bereits wenige Tage vor der Veranstaltung erhalten Besucher, die sich bereits registriert haben, außerdem ein „elektronisches Ticket“, das sie auf ihr Google- oder Apple-Wallet hochladen können, um so noch einfacher und schneller zur Messe zu gelangen. Ein paar Minuten und Sie müssen sich um nichts mehr kümmern: Registrieren Sie sich noch heute und Sie müssen nur noch zu SICAM kommen!

Das Team der SICAM freut sich darauf, Sie auf der Messe begrüßen zu können

Kommen Sie und sehen Sie sich die SICAM an!

Auch dieses Jahr gibt es in Pordenone wieder viel zu sehen! Auf über 20.000 Nettoquadratmetern Ausstellungsfläche erwarten Sie mehr als 650 Aussteller mit Dekor, Materialien, Accessoires, Eisenwaren und Dienstleistungen für die Möbelindustrie und den Innenausbau.

Die größte SICAM aller Zeiten wird auch in diesem Jahr wieder ein internationales Schaufenster (32 % der Aussteller sind Ausländer) sein, das vollständig, konkret und leicht zu besuchen ist und für diejenigen gedacht ist, die die Produkte, Neuheiten und Ideen aus erster Hand erleben möchten Erwecken Sie die Möbel der Zukunft zum Leben!

Zufriedene Aussteller auf der SICAM, Sascha und Alexander Sikora, Fa. SIRO

Quelle: SICAM