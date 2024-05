10 mindful days: ADA lädt zu den Partnertagen

Im Rahmen der „10 mindful days“ stellt ADA auf rund 3.500 m² Neuentwicklungen für ADA Mindful Living und diverse White-Label Marken vor. Nach einer einjährigen Pause konzentriert sich die Veranstaltung besonders auf die langjährigen treuen Geschäftspartner:innen, die zu exklusiven Terminen nach Anger eingeladen sind. Neben den Highlights aus der ADA Mindful Living Markenwelt, stehen die Neuheiten des White Label Sortiments sowie die Präsentation der Lizenzpartner Birkenstock, JOOP!, Tom Tailor und La-Z-Boy auf dem Programm.

• Neuentwicklungen für ADA Mindful Living & White Label

• Präsentation des brandneuen JOOP!-Bettes

Mit einem Presseevent starten die ADA Möbelwerke in die diesjährigen Partnertage. Ein inspirierender Nachmittag mit Einblicken zur gelaunchten Marke Mindful Living erwartet die geladenen Redakteur:innen.

Furnitour – Gemeinsam für mehr Sichtbarkeit

Mit dem zeitgleich stattfindendem Branchen-Event „Furniture on Tour“ – kurz „Furnitour“ – vom 05. bis 08. Juni 2024 nutzt man gemeinsame Synergien: „Mit dem gemeinschaftlichen Auftritt erhöhen wir die Sichtbarkeit der ausstellenden Unternehmen.“, erklärt Gerhard Vorraber, ADA Vorstand und stellvertretender Vorsitzender der Österreichischen Möbelindustrie.

„Wir laden herzlich ein, uns in der grünen Steiermark in Anger zu besuchen. Nach einem Jahr Pause freuen wir uns wieder auf regen Austausch mit unseren Partner:innen.“, so Margot Wisiak, Director Development & Marketing der ADA Möbelwerke. Während der Partnertage stehen Nikolaus Szlavik (CEO), Gerhard Vorraber (Vorstand) und Margot Wisiak (Director Development & Marketing) für Gespräche bereit. Es werden gerne individuelle Termine vereinbart.

SAVE THE DATE

Wann: 05. bis 14. Juni 2024

Wo: ADA Schauraum in Anger / Weiz

Baierdorf-Umgebung 61, 8184 Anger

Weitere Informationen finden Sie unter www.ada.at

Quelle: © ADA