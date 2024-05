LAUFEN feiert 100-jähriges Jubiläum mit großem Familienfest in Gmunden

Der offizielle Teil der Veranstaltung begann am Vormittag mit Eröffnungsworten von Stefan Krapf, Bürgermeister von Gmunden, sowie Christian Schäfer, Vorstand der LAUFEN Austria AG. Bürgermeister Krapf lobte LAUFEN als eines der innovativsten und nachhaltigsten Unternehmen der Region, insbesondere im Hinblick auf den Einsatz des weltweit erste CO2-neutrale E-Tunnelofen für Sanitärkeramik. Er betonte die tiefen historischen Wurzeln des Unternehmens in Gmunden und bedankte sich für die hervorragende Zusammenarbeit, verbunden mit den besten Wünschen zum 100-jährigen Jubiläum. Christian Schäfer bedankte sich herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und hob den außergewöhnlichen familiären Zusammenhalt innerhalb des Unternehmens hervor. Er blicke mit großer Zuversicht in die Zukunft.

Ein musikalisches Highlight bot die Werkskapelle von LAUFEN Gmunden, die mit einer eindrucksvollen Einlage für beste Unterhaltung sorgte. Im Anschluss hatten die Gäste die Gelegenheit, bei einer der Werksführungen hinter die Kulissen der Keramikproduktion zu blicken. Besonders großen Anklang fand dabei die kürzlich fertiggestellte Customer Experience, die auf anschauliche Weise den Weg der Keramikherstellung erklärt und die Besucherinnen und Besucher in die faszinierende Welt der Sanitärkeramik eintauchen ließ.

Stefan Krapf-Bürgermeister Gmunden mit Christian-Schäfer-Managing-Director-LAUFEN-Austria-AG

Das LAUFEN Familienfest würdigte nicht nur die beeindruckende Geschichte und das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern bot auch einen Ausblick auf eine weiterhin erfolgreiche Zukunft von LAUFEN in Gmunden.

Ein Jahrhundert LAUFEN in Gmunden: Handwerkskunst und Innovation am traditionsreichsten Produktionsstandort in Österreich.

Die LAUFEN Austria AG feiert 2024 ein besonderes Jubiläum. Vor genau 100 Jahren begann in Gmunden die industrielle Herstellung von Sanitärkeramik, basierend auf der jahrhundertelangen Tradition und Kompetenz der Region. Aus diesen Anfängen hat sich LAUFEN zu einem Global Player mit einzigartigem Know-how entwickelt, der für wegweisende Innovationen in der Sanitärkeramikbranche verantwortlich ist.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.laufen.co.at

Quelle: @ LAUFEN