Bauwerk Parkett: Red Dot Award für Spinpark

Frisch prämiert mit dem Red Dot Award – die neue Bauwerk Parkett Kollektion «Spinpark»

«Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere neueste Kollektion mit dem renommierten Red Dot Design Award ausgezeichnet wurde. Dies setzt Spinpark und auch die Marke Bauwerk Parkett noch stärker in den Fokus von Architektur- und Kreativschaffenden. Ausserdem unterstreicht diese internationale Anerkennung nicht nur unsere Designphilosophie, sondern auch unser Streben nach stetiger Innovation und Exzellenz.» , betont Pia Kautz, Head Brand & Communications Bauwerk Group.

Es ist im Prinzip eine einfache Drehung (Englisch: «spin»), die das Format so besonders macht: Mit der Drehung der Holzmaserung um 45° zur Diele lässt Spinpark völlig neue Fussbodenoptiken entstehen. Diese Innovation in der Gestaltung mit Parkett hat auch die Jury des Red Dot Award erkannt und Spinpark mit dem angesehenen Preis ausgezeichnet. Die Red Dot Jury 2024 war mit 39 Fachleuten aus 20 Ländern von 4 Kontinenten hochkarätig besetzt.

Bauwerk Parkett Spinpark oak nature

Spinpark ist seit Januar 2024 in den drei natürlichen Farbnuancen Eiche Natur, Eiche Avorio und Eiche Caramello erhältlich, alle mit naturgeölter Oberfläche und in einer lebhaften Sortierung. Insgesamt sind zehn unterschiedliche, kreative Verlegearten mit dem neuen Produkt von Bauwerk Parkett möglich. Eine Besonderheit ist, dass sich mit Spinpark die kunstvolle Chevron-Optik bereits mit einer Parallelverlegung erzielen lässt. Durch die Fertigung ohne Fasen entsteht mit Spinpark eine flächige Optik, die bewirkt, dass die Konturen der einzelnen Dielen in den Hintergrund rücken.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bauwerk-parkett.com/at-de/

Quelle: Bauwerk Parkett