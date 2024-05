Neue Designideen aus Mailand: Blum veröffentlicht Trendreport 2024

Welche Materialien und Strukturen bevorzugen die Designerinnen und Designer aktuell? Welche Farben und Formen sind im Trend? Und wie sieht die Traumküche und das clevere Möbel von morgen aus? Blum hat die Antworten auf dem Salone del Mobile sowie in diversen Showrooms in Mailand gesucht und gefunden – und im neuen Trendreport festgehalten.

Viel Inspiration

In den verschiedenen Kategorien des Trendreports gesammelt, finden Interessierte spannenden Impulse und viel Inspiration: von eleganten Interior Pieces über smarte Anwendungen bis hin zu neuen Farbtrends.

Was die Zukunft bringt? Innenarchitekt und Leiter des Blum-Messebaus Mario Schmelzenbach verrät: „Mehr Farben und abgerundete Ecken. Beigetöne bekommen Verstärkung – monochromes Design ist auf dem Rückzug. Möbel in erdigen, sandigen Tönen wie pudriges Rosé, Lachs, Terracotta und Ocker ziehen in die vier Wände ein. Was wir in Mailand ebenso beobachten konnten: Alles wird softer und runder – viele Designer verzichten auf harte Kanten.“

Innenarchitekt und Leiter des Messebaus bei Blum Mario Schmelzenbach

Bunte Küchen

In der modernen Küche herrscht mehr Gestaltungsfreiheit als die Jahre zuvor: Das Mixen von Farben und Strukturen ist angesagt. Der Trend zur Haptik – zu Oberflächen, die erspürt werden dürfen – ist ungebrochen. Außerdem beliebt? „Fronten im Metall- und Steinlook. Beides sorgt für einen Hauch von Extravaganz, gerade wenn eine der Trendfarben mit im Spiel ist.

Auch clevere Lösungen zur Stauraumnutzung sind beliebt. Der Salone del Mobile präsentierte Highlights wie in Küchenfronten versteckte Möbeltüren und elegante Pocketsysteme“, so der Experte.

Quelle: Blum