ADA Möbelwerke: dreifache Auszeichnung mit dem German Design Award 2023

„Die Prämierung ist eine große Anerkennung für unsere Arbeit. Ich freue mich sehr, dass gleich drei Möbel mit diesem Award ausgezeichnet wurden. Es zeigt, dass wir den richtigen Weg für zukünftiges Produktdesign eingeschlagen haben “, so Thomas Probst, Head of Design bei ADA.

Andreas Undesser, ADA Chief Development Officer, ergänzt: „Ich bin sehr stolz auf unser Entwicklungs- und Designteam. Der German Design Award genießt sowohl in Fachkreisen als auch weltweit hohes Ansehen. Umso mehr ist das eine Bestätigung für unser Gespür für Trends und Innovationen.”

Der German Design Award

Der Award, der Erfolge sichtbar macht: International zählt der German Design Award branchenübergreifend zu den angesehensten in der Designwelt. Seit 2012 identifiziert der Rat für Formgebung – eines der weltweit führenden Kompetenzzentren im Bereich Design, Marke und Innovationen – internationale Trends. Dieser Premiumpreis zeichnet jährlich Einreichungen im Produkt- und Kommunikationsdesign sowie in der Architektur aus.

Die Gewinner

NOVARA – vom Homeoffice in den Relaxmodus

Da die Grenzen zwischen Wohn- und Arbeitswelten immer mehr verschwimmen, bedarf es innovativer Lösungen. Sofa NOVARA ist diskreter Arbeitsbereich und Blickfang zugleich. Mit einem Homeoffice-Beistelltisch wird hier Lounge-Sofa mit Heimarbeitsplatz kombiniert. Während man nach dem letzten To-do auf der Couch neue Energie tankt, werden dank USB- und Strom-Anschlüssen auch die Akkus von Smartphone und Computer wieder vollgeladen.

VERONA – Platz nehmen, wo immer man möchte

Die frei verschiebbaren Rückenkissen von VERONA lassen sich individuell auf der Sitzfläche platzieren. Das bedeutet also: Platz nehmen, wo immer man gerade möchte. Auch das Nackenkissen sowie die verstellbare Armlehne sind lose und somit frei positionierbar. Funktionales Highlight: die Relaxliege. Mit nur einem Knopfdruck verwandelt sich die Sitz- in eine komfortable Liegefläche.

INA – sitzen Sie noch oder bewegen Sie sich schon?

Ausgestattet mit der innovativen „ADAption“-Funktion gibt Essgruppe INA ein Stück aktive Bewegungsfreiheit zurück – und das am Esstisch. Die ergonomisch flexible Lehne stützt den unteren Rücken, während der obere Bereich komplett beweglich bleibt. Nach vorne oder hinten lehnen, nach links oder rechts, über die Schulter zurück – die neuartige Rückenlehne macht alles mit.

Quelle: © ADA