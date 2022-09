ADA Möbelwerke erhalten MARKET Quality Award 2022

Der MARKET MARKTTEST, die größte Markenstudie Österreichs, ermittelt jährlich die stärksten Marken einer Branche. In der Vergangenheit bereits mehrfach ausgezeichnet, geht ADA beim diesjährigen Test der Matratzenmarken als Testsieger in der Kategorie „Weiterempfehlung“ hervor und wurde mit dem MARKET Quality Award 2022 prämiert.

„Wie wahrscheinlich würden Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen die Ihnen bekannten Matratzenmarken an Freunde oder Bekannte weiterempfehlen?“ – Mit dieser Frage erreicht das österreichische Traditionsunternehmen den Branchenbestwert. Dafür wird ADA nun mit dem MARKET Quality Award 2022 für das gesamte Matratzensortiment ausgezeichnet.

„Es liegt uns am Herzen, hochwertige Matratzen zu entwickeln, die sich den individuellen Schlafbedürfnissen anpassen“, so Romeo David, Head of Development Mattresses & Slatted Frames ADA. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit unseren Matratzen überzeugen konnten. Wenn wir dann noch weiterempfohlen werden, ist das ein besonderes Lob für unsere Arbeit.“

Die größte Markenstudie Österreichs

Mit insgesamt 60.000 Interviews pro Jahr ist der MARKET MARKTTEST die größte Markenstudie Österreichs. Auf statistisch verlässlicher Basis – einer Stichprobenabfrage von 1.000 befragten Österreichern – wird ein umfassendes Bild des Produktbereichs und der Beliebtheit der untersuchten Marken gezeichnet.

Die Bewertungskriterien

o „Key Performance“: Hier werden die Bekanntheit der Marken und Produktlinien, die Nutzung, die Erinnerungswürdigkeit der Werbemaßnahmen und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis beurteilt.

o „Brand Drive“: Der „Brand Drive“ richtet den Fokus auf Sympathiewerte, Innovationsfähigkeit, die Markenbindung und die Frage, welche Marken besonders gerne an Freunde und Bekannte weiterempfohlen werden.

o „Corporate Social Responsibility“: Sie misst, inwieweit eine Marke als sozial und ökologisch verantwortungsbewusst wahrgenommen wird.

v.l.: Prof. Dr. Werner Beutelmeyer (Institutsvorstand & Geschäftsführer Market Institut), Verena Inschlag (PR & Media Marketing Manager ADA), Romeo David (Head of Development Mattresses & Slatted Frames ADA

Weitere Informationen finden Sie unter www.ada.at

Quelle: © ADA