ORGATEC 2022: Smart Building Arena bringt zusammen, was zusammenkommen muss!

Architektinnen und Architekten, Bauunternehmen, Investoren, Bauherr:innen oder Profis der Immobilienwirtschaft und Betreibeunternehmen von Gebäuden müssen daher ihre Planungen den neuen Gegebenheiten anpassen oder heute ganz andere Vorteile bei der Vermarktung der Gebäude in den Fokus stellen. Auf jeden Fall gibt es bei allen Beteiligten ein sehr großes Informationsbedürfnis. Und die ORGATEC hilft dabei, dieses Bedürfnis mit aktuellem Wissen und neuesten Erkenntnissen zu stillen. Und zwar in der Smart Building Arena

Sie zeigt den Branchenbeteiligten digitale Lösungen auf und stellt aktuelle Services und Produkte rund um die Themen Architektur, Smart Building und die Digitalisierung der Bau- und Immobilienbranche vor. Dabei bringt sie zusammen, was unbedingt zusammenkommen muss: junge innovative Unternehmen, Start-ups, Profis der Immobilienwirtschaft sowie Experten und etablierte Unternehmen der Baubranche. Mit einer innovativen Mischung aus einer Ausstellungsfläche für Start-ups und junge, innovative Unternehmen sowie einer Vortragsbühne bietet die Smart Building Arena in Halle 10.1 den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Gelegenheit, sich austauschen, ihre Produkte und Dienstleistungen vorstellen und die neuesten Erkenntnisse aus Theorie und Praxis diskutieren.

Nachhaltigkeit im Fokus

Der Ivestors Day 2022 wird in Kooperation mit ART Invest, Colliers, Jones Lang Lasalle u. v. a. durchgeführt und stellt die Themen „Umgang mit Ressourcen“ sowie das nachhaltige Bauen in den Fokus, die in Panels, Vorträgen oder Podiumsdiskussionen vertieft werden. Denn angesichts der ökologischen Entwicklung ist das Thema Nachhaltigkeit bei der Entwicklung von Immobilien aktueller denn je.

Ein Themengebiet, das auch für Investorinnen und Investoren von größtem Interesse ist. Denn auch diejenigen, die bislang verstärkt Risiken und Renditen im Blick hatten, werden zukünftig in immer größerem Umfang nachhaltig investieren. Denn seit geraumer Zeit entwickeln sich ESG-Investments, also Beteiligungen mit dem Schwerpunkt “Environmental, Social and Governance” in Teilen sogar besser, als traditionelle Investments. Und viele erkennen jetzt, dass nachhaltig zu investieren, nicht automatisch mit dem Verzicht auf Rendite einhergeht.

Unterteilt ist das Vortragsprogramm des Investors Day in vier große Blöcke: Der Erste steht unter der Überschrift „Büroimmobilie aus der Nutzerperspektive“ und geht der Frage nach, wie die ESG Richtlinien die Entwicklung von Büroimmobilien beeinflussen. Um die Planung und Umsetzung nachhaltiger Hotelprojekte oder das Thema Hotel und Co-working als ideale Kombination geht es im zweiten Block. Die Entwicklung nachhaltiger Immobilienbestände, die Automatisierung der Immobilienbranche und die digitale Transformation steht in einem weiteren Block im Fokus und das vierte Schwerpunktthema ist „Nachhaltiges Bauen“. Dabei geht es unter anderem um die Verwendung und Dokumentation nachhaltiger Baumaterialien, ressourceneffizientes und kreislaufgerechtes Bauen sowie die Frage, ob digitalisierte Smart Cities die Zukunft für klimaneutrale Städte darstellen können und werden.

Ein Besuch lohnt aber auch an den anderen Tagen, die mit weiteren Highlights, wie der Start-up Pitchnight und der Matchmaking Lounge gespickt sind.

Förderprogramme für junge und innovative Unternehmen

Insbesondere für die Start-ups und die jungen und innovativen Unternehmen kann eine Teilnahme an der Smart Building Arena auf der ORGATEC 2022 übrigens in doppelter Hinsicht lohnenswert sein. Neben der großen Chance, neue Kunden zu generieren und potenzielle Partner oder Investoren zu erreichen, erhalten sie für Ihren Auftritt auf der ORGATEC 2022 Unterstützung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) in Form einer Beteiligung an den Teilnahmekosten. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Webseite der ORGATEC und beim BAFA.

Die ORGATEC Smart Building Arena wird in Kooperation mit PropTech Powerhouse realisiert. Das Proptech Powerhouse vernetzt wertschöpfungsübergreifend die Akteure aus etablierten Unternehmen der Bau- und Immobilienwirtschaft mit PropTech-Startups und Institutionen. Gemeinsam wollen die Mitglieder die Entwicklung und die Umsetzung von praxistauglichen Lösungen im Sinne der Nachhaltigkeit und Digitalisierung fördern.

