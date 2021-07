ADA Partnertage 2021: neues Messeformat mit individuellem Charakter

„Wir freuen uns, dass die Partnertage als neues Format der traditionellen Hausmesse sehr gut angenommen wurden. Da für uns die Gesundheit an erster Stelle steht, haben wir uns aufgrund der aktuellen Situation für diese Veranstaltungsvariante entschieden, um den geltenden Sicherheitsmaßnahmen gerecht zu werden.“ , so ADA-Vorstand Gerhard Vorraber.

Bei individuellen Terminen konnten unsere Partner in die Markenwelt von ADA eintauchen. Gezeigt wurden Highlights der Eigenmarken ADA AUSTRIA premium und ADA trendline, komplementiert mit aktuellen Modellen der Lizenz-Kooperationen mit BIRKENSTOCK, JOOP! und Tom Tailor auf rund 6000 Quadratmetern.

Zudem wurden die Partnertage um eine digitale Komponente erweitert: Ein geführter Rundgang mit Videounterstützung ermöglichte eine persönliche Betreuung und Präsentation des neu gestalteten Schauraums für Besucher, die nicht vor Ort sein konnten.

Nachhaltigkeit im Fokus

ADA AUSTRIA premium stand ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit, wodurch die Exklusivität der Marke noch unterstrichen wurde. Nach einem erfolgreichen Start im Sitzgruppenbereich wurde das Premium-Konzept mit natürlicher emotionaler Bildsprache auch auf die Bettenstudios erweitert, wodurch eine Komplettpräsentation der Premium Sitz- und Schlafwelt – zukünftig auch am POS – geschaffen wurde. Insbesondere konnten auch langlebige Massivholzmöbel aus ökologischer Forstwirtschaft wie das Bett „Prestige“ mit seinem ursprünglichen Charakter überzeugen.

Der Nachhaltigkeitsanspruch war auch bei den Modellen der Eigenmarke ADA trendline zu spüren. Von der PET-Flasche zum Sofa: Modell „Domino“ wurde mit einer Bezugsvariante der neu aufgenommenen Recyclingstoffe bei den Partnertagen präsentiert, wobei für ein Sofa rund 740 PET-Flaschen wiederverwertet werden.

ADA trendline: Modell „Domino“ mit Recyclingstoff

Nahezu unendliche Planungsvielfalt

Weiters beeindruckte die Trendline-Linie auch heuer wieder mit seiner besonderen Kompetenz im Bereich der Planungsvielfalt. Individuelle Sitzmöbel in zeitlosem Design bis hin zu aktuellen Trendsettern, ausgestattet mit smarten Funktionen und erhältlich in diversen Größen, Stellvarianten und Ausführungen konnten die Besucher für sich einnehmen. Im Bettenbereich wurde eine Reihe an Neuentwicklungen präsentiert: Beginnend bei Boxspringmodellen über klassischen Betten, diversen Stoffbezügen und Lederausführungen in gedeckten Farben bis hin zu auffallenden Eyecatchern.

ADA trendline: Bettenstudio mit neuen POS-Elementen

Exklusiver Preview: Relaunch ADA trendline

Erste POS-Elemente der neuen Trendline-Linie im Industrial Style konnten bereits die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Der ganzheitliche Relaunch der Trendline-Marke wird bei der MOW im Herbst vorgestellt – man darf also gespannt sein.

In kompaktem Design und gewohnter ADA-Qualität wurde auch eine Rollmatratze ins Sortiment aufgenommen. Die unternehmensinterne Rollmaschine ermöglicht eine ressourcenschonende Produktion, während man gleichzeitig durch den geringeren Verpackungsanteil zu einer grüneren Umwelt beiträgt.

Mit einem Gespür für Trends trifft jahrzehntelange Erfahrung und moderne Produktionstechnik auf hochwertige Materialien, perfekte Verarbeitung und innovative Funktionen, wodurch ADA Möbel nicht nur bei den Partnertagen begeistern konnten, sondern zu langlebigen Begleitern werden.

ADA AUSTRIA premium Bett „Prestige“

Über 60 Jahre Handwerkskunst

Mit Hauptsitz in der Oststeiermark in Österreich gehören die ADA Möbelwerke zu Europas führenden Herstellern von Polstermöbeln, Betten, Matratzen und Lattenrosten. Hier trifft traditionelle Handwerkskunst auf modernes Design, smarte Funktionen und einzigartige Lieblingsstücke. Mit fünf Produktionsstandorten in Österreich, Ungarn und Rumänien bietet der Polstermöbelexperte zudem ein großes Produktsortiment – angefangen bei Möbeln für die Ersteinrichtung bis zum gehobenen Wohnen. Diese enorme Vielseitigkeit spiegelt sich vor allem in den Eigenmarken „ADA AUSTRIA premium“ und „ADA trendline“ wider.

ADA Schauraum BIRKENSTOCK



Nahezu alle Möbelstücke der Top-Marke „ADA AUSTRIA premium“ werden als Unikat „made in Austria“ hergestellt und stehen für Wohnqualität auf höchstem Niveau, während sich die Modelle der Trendline-Linie durch ihre besonders umfangreiche Planungskompetenz auszeichnen. Ergänzend zu den Eigenmarken arbeitet ADA bereits seit vielen Jahren mit den Lizenzpartnern BIRKENSTOCK, JOOP! und Tom Tailor zusammen.

ADA Schauraum Tom Tailor

Weitere Informationen finden Sie unter www.ada.at

Quelle: ADA

ADA AUSTRIA premium Bettenstudio

ADA AUSTRIA premium Bett „Prestige“

Schauraum BIRKENSTOCK (li) und JOOP! (re)