Servus Österreich! SCHOCK vermarktet farbenfrohe Spülen jetzt mit noch mehr Schlagkraft

„Wir wollen die farbige Quarzkomposit-Spüle in Österreich nach vorne bringen. So freuen wir uns darauf, auch weiterhin vertrauensvoll mit HKT und der Eigenmarke HKT zusammenzuarbeiten – und darüber hinaus den Fachhandel und den Endkunden mit einem eigenen Team und Marketingaktivitäten von unserer innovativen Quarzkomposit-Technologie und einer starken Marke zu überzeugen“ , sagt Sven-Michael Funck, Geschäftsführer Vertrieb von SCHOCK.

SCHOCK wird mit seinem kompletten Portfolio antreten: Spülen mit passenden Armaturen und abgestimmtem Zubehör bringen nicht nur Farbe in die Küche, sondern rücken den Spülenbereich auch funktional in den Fokus. Neben der Premiumlinie CRISTADUR® wird ein Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit liegen, einem wichtigen Thema in Österreich. Mit dem Konzept SINK GREEN und den dazugehörigen Spülen der CRISTADUR® Green Line hat SCHOCK hier die perfekten Produkte im Programm. Die nachhaltigste Quarzkomposit-Spüle von SCHOCK besteht zu ~ 99 Prozent aus natürlichen, nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen und lässt sich in einen geschlossenen Recycling-Kreislauf zurückführen.