ADA startet mit neuer Kampagne durch: Zuhause, wo die Welt in Ordnung ist

Wir kennen sie alle: Diese laute und immer schneller werdende Welt. Wir hetzen von einem Termin zum nächsten und verplanen jede freie Minute. Aber Moment mal! Brauchen wir nicht einen Ort, an dem wir zur Ruhe kommen? Einen Ort, an dem der Alltagsstress draußen bleibt und wir wieder zu uns selbst finden? Diese Fragen haben sich die ADA Möbelwerke gestellt. Mit ihrer neuen Kampagne laden sie die Menschen dazu ein, ihren Ort der Entschleunigung und Geborgenheit zu finden. Wo kann das besser gelingen als in den eigenen vier Wänden?

ADA. Mindful Living – Das ist die neue Marke, mit der der Polstermöbelexperte aus der Oststeiermark ab Herbst durchstartet. Das Ziel ist klar: Möbel zu fertigen, die Ruhe, Gelassenheit und viele Möglichkeiten bieten den Alltag zu entschleunigen. „Unsere Möbel sind nicht nur da, Räume zu füllen. Sie sind treue Begleiter auf dem Weg zu einem ausgeglichenen Leben. Denn das eigene Zuhause ist mehr als nur ein Ort zum Wohnen und Schlafen – es ist ein Ort, an dem wir unsere Energiereserven wieder aufladen können. Und genau hier setzen wir mit unserer neuen Kampagne an. Diese hektische Welt lassen wir außen vor. Sie bleibt draußen, sobald wir die Haustür hinter uns schließen. Wir regen die Menschen dazu an, die Kraft ihres eigenen Zuhauses zu entdecken“, erklärt Margot Wisiak, Pressesprecherin und CMO von ADA.

360-Grad-Marketingkampagne

Ob im Radio, Out-of-Home, in Zeitschriften oder auf Social Media – das Familienunternehmen präsentiert im Herbst seine 360-Grad-Marketingkampagne „Zuhause, wo die Welt in Ordnung ist“. Die Kampagnenbilder fokussieren sich auf individuelle Geschichten und zeigen das echte Leben in all seinen Facetten. Dabei geht es nicht darum, der hektischen Welt gänzlich zu entfliehen, sondern einen Ruhepol zu finden, um voller Energie wieder in den Alltag zurückzukehren. Die kleinen Störenfriede des Lebens wie z.B. der Streik der Müllabfuhr, Trillerpfeifen auf der Straße oder hupende Autos vor der Stadtwohnung – all das verliert am persönlichen Wohlfühlplatz in den eigenen vier Wänden an Bedeutung. Die Kampagne möchte die Menschen ermutigen, innezuhalten und sich bewusst Momente für sich selbst zu nehmen.

SAVE THE DATE

ADA apartment in Wien



Ein außergewöhnliches Image-Event, das unter dem Fokus „Mindful Living“ steht und Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten zeigt, Ihren Alltag zu entschleunigen.



ADA lädt Sie exklusiv zu den Händlertagen ein!

Wo: Filmquartier, Wien

Wann: Dienstag und Mittwoch, 03. und 04. Oktober 2023

Weitere Informationen finden Sie unter www.ada.at

Quelle: ADA