Die neue TEAM 7 Welt in Ried im Innkreis – Die Vision ist Wirklichkeit geworden

„Die neue TEAM 7 Welt und die moderne Energiezentrale sind nicht nur ein Bekenntnis zur Region, sondern auch zu unseren Werten“ , erklärt Dr. Georg Emprechtinger, geschäftsführender Inhaber des Premium-Naturholzmöbelherstellers TEAM 7. Dafür setzt er die größte Investition in der Firmengeschichte um. Von 2021 bis 2023 werden insgesamt rund 47 Millionen Euro in den Neubau und innovative Technologien geflossen sein – davon allein 31 Millionen Euro in die TEAM 7 Welt –, mit denen die Marke ihre Erfolgsgeschichte fortschreibt. Auch die Nachfolge im Familienunternehmen ist geregelt: Seit Juni 2023 ist Stefan Emprechtinger Mitglied der Geschäftsführung, zu der auch Produktionsgeschäftsführer Hermann Pretzl gehört. Mit der neuen TEAM 7 Welt in Ried im Innkreis setzt das Unternehmen in puncto „Green Building“ Maßstäbe und demonstriert anschaulich, wie moderner Lebensstil und aktiver Klimaschutz Hand in Hand gehen. „Wir schaffen eine perfekte Plattform, um die Leidenschaft und Begeisterung der Marke TEAM 7 erlebbar zu machen und unsere Produkte ausführlich zu erklären“, so der Inhaber.

Stefan und Georg Emprechtinger, Hermann Pretzl

Zukunftsweisende Gebäudearchitektur

Die 6.100 qm große TEAM 7 Welt wurde zusammen mit dem Architekturbüro Matulik entwickelt und mit dem Holzbauspezialisten WIEHAG umgesetzt. Grundgedanke war ein ökologisches Gebäude mit höchsten Designansprüchen zu kreieren, das als Holzbau ausgeführt werden sollte. Statt auf die grüne Wiese umzuziehen, hat sich TEAM 7 entschieden, am innerstädtischen Standort zu bleiben und diesen zu verdichten. Auf diese Weise wurden Brachareale ökologisch bebaut und wertvolle Außenflächen geschont. Flexibilität, eine intelligente Low-Tech-Gebäudeausstattung,

Dachbegrünungen, Photovoltaik sowie eine Mixed-Used-Nutzung gehörten ebenfalls zu den Kernthemen. So entstand – um einen Betonkern aus Tiefgarage und Treppenhaus herum – eine vierstöckige Holzskelettkonstruktion. Wobei eine aufwändige Pfosten-Riegel-Konstruktion die großzügigen Glasflächen umrahmt. Mit dieser konstruktiven und ästhetischen Betonung des Baustoffes Holz nimmt TEAM 7 bewusst Bezug auf die hochwertigen Naturholzmöbel, die für höchste Qualität, Maßarbeit und Nachhaltigkeit stehen. Allein 5.500 Festmeter Rundholz wurden für Träger, Fachwerk, Decken und Außenwände verbaut. Wobei 1.000 Festmeter aus dem eigenen Firmenwald und der Rest aus regionalen Beständen kommen. Das ist besonders nachhaltig, denn die verarbeitete Holzmenge wächst alle 100 Minuten in Österreich nach und speichert zudem langfristig Kohlenstoff aus ca. 2.500 Tonnen CO2. „Bäume nehmen Kohlenstoffdioxid aus der Luft auf und wandeln es durch die Photosynthese in Sauerstoff und Kohlenstoff um. Dieser Kohlenstoff bleibt im Holz gespeichert. Während die Bäume, die für die entnommenen neu gesetzt wurden, nachwachsen, wirkt das Gebäude wie ein zweiter Wald“, erklärt Dr. Georg Emprechtinger.

Innovatives Energiekonzept

Ebenfalls einen konsequenten Schritt macht TEAM 7 mit dem Energiekonzept. So erfolgt die Beheizung und Kühlung des Gebäudes komplett ohne fossile Brennstoffe. Herzstück der Anlagentechnik ist eine hochmoderne Energiezentrale mit Wärmepumpen, Pufferspeicher, Biomasse-Heizanlage und Notstromaggregat. Dank des Energiekonzepts und der Reduktion der Haustechnik auf ein Minimum ist die TEAM 7 Welt besonders wartungsarm, ressourcenschonend und energieeffizient. So ist das Raumklima im neuen Gebäudekomplex durchgehend angenehm – ganz ohne Klimaanlage. Möglich macht dies ein ausgeklügelter Mix aus natürlicher Verschattung durch Vordächer, Sonnenschutzscreens und selbstgebauten Sonnenschutzlamellen. Ergänzend wird die Fußbodenheizung je nach Bedarf für die Beheizung oder Kühlung der Räume eingesetzt. Eine intelligente Fensterlüftung in den Bürogeschossen ermöglicht in den warmen Jahreszeiten eine Nachtabkühlung. Außerdem wird Kühlenergie aus einem Becken der Sprinkleranlage genutzt.

Die Wärmegewinnung erfolgt autark durch die Nutzung der anfallenden Biomasse aus der Holzmöbelproduktion. Zusätzlich wird in einem 100.000 Liter Pufferspeicher die gesamte Abwärme aus den Anlagen zur Heizungsoptimierung gespeichert und wieder eingesetzt. Neben dem Bezug von Öko-Strom aus erneuerbaren Energiequellen versorgen PV-Anlagen auf der TEAM 7 Welt, der Fassade der Energiezentrale und auf den Fertigungshallen den Standort mit nachhaltigem Strom. Weitere Bestandteile der Klimatisierung sind Bäume zur Beschattung der Räume im Erdge-

schoss sowie begrünte Dächer und Innenhöfe, die das Mikroklima verbessern.

Nachhaltige Materialien

Auch die Materialwahl im und am Gebäude erfolgte unter ökologischen Kriterien. Dabei wurden erdölbasierte Produkte und Verbundstoffe bewusst vermieden. „Wir setzen auf natürliche und recyclebare Materialien, die später wieder sortenrein in den Wertschöpfungskreislauf zurückgeführt werden können“, unterstreicht Dr. Georg Emprechtinger. „Dabei legen wir Wert auf regionale Partner und möglichst kurze Lieferwege.“ In den Innenräumen schaffen zum Beispiel offenporige Holzoberflächen ein gesundes Raumklima, ergänzt durch Linoleum und Lehm-Kasein-Böden,

die frei von schädlichen Chemikalien sind. „Wir legen großen Wert auf die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Gäste und Mitarbeiter“, so Dr. Georg Emprechtinger. „Deshalb setzen wir in der TEAM 7 Welt auf höchsten Komfort und haben alle Büros mit den wohngesunden, ergonomischen pisa Schreibtischen ausgestattet.“

Die Natur erlebbar machen

Die neue TEAM 7 Welt umfasst u.a. 170 Arbeitsplätze, die TEAM 7 Akademie mit drei großen Seminarräumen und den zweigeschossigen TEAM 7 Store auf 1.200 qm. Der weltweit größte Store des Premium-Naturholzmöbelherstellers macht Wohnen im Einklang mit der Natur und die nahezu grenzenlosen Möglichkeiten der maßgefertigten TEAM 7 Möbel auf einzigartige Weise erlebbar. Auch die Restaurant-Gestaltung bietet sinnliche Genüsse. Im „MYC“ servieren die Neo-Gastronomen David Gattringer und Karl Gramberger in angenehmer Atmosphäre und mit offener Küche

köstliche Produkte aus der Region. Darüber hinaus lohnt ein Besuch im Gastgarten oder in der Skybar mit Dachterrasse. Denn die neue TEAM 7 Welt ist viel mehr als eine reine Firmenzentrale. Als ein Ort der Begegnung bringt sie Mitarbeiter, Branchenpartner und Liebhaber ästhetischer Naturholzmöbel zusammen. Durch die Kombination von effizienter Technik, Materialien höchster Güte und echtem Handwerk entstand eine TEAM 7 Welt mit Wohlfühlatmosphäre und Designanspruch. Für natürliches Wohnen auf höchstem Niveau. Damit inspiriert die Premiummarke aus Österreich die Menschen zu einem nachhaltigen Lebensstil.

Weitere Informationen finden Sie unter www.team7-home.com

Quelle. Team7