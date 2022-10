Erste Einblicke in die TEAM 7 Welt

Die TEAM 7 Welt

Der imposante 4-geschossige Holzskelettbau in der Firmenzentrale in Ried im Innkreis zieht nicht nur die Blicke auf sich, sondern macht als Form gewordene Firmenphilosophie bis weit über die Grenzen Österreichs hinaus Schlagzeilen. Denn TEAM 7 steht seit über 40 Jahren für gelebte „green economy“. Dazu gehört die lückenlose Wertschöpfungskette ebenso wie moderne Technologien und umweltfreundliche Verfahren. Wie ernst das Thema der international erfolgreichen Einrichtungsmarke ist, zeigt das Tempo, mit dem sie ihre Ziele umsetzt. Im Juli 2021 luden Inhaber und geschäftsführender Eigentümer Dr. Georg Emprechtinger sowie Mitgeschäftsführer Hermann Pretzl zum Spatenstich nach Ried im Innkreis ein. Jetzt, ein gutes Jahr später, öffnet das Unternehmen die TEAM 7 Welt zum ersten Mal: Am 28. September können sich Journalisten und Insider von den Fortschritten vor Ort überzeugen.

Die grüne Zukunft fest im Blick

Neben der Besichtigung des Neubaus der Firmenzentrale stehen die Präsentation der Energiezentrale und der grünen Fabrik im Fokus. „Wir wollen die Zukunft nachhaltig mitgestalten und sind bereit, dafür umfangreich zu investieren“, erklärt Emprechtinger. Mit einem Innovationspaket von 40 Millionen Euro zeigt der Pionier für Ökodesign und führende Hersteller für maßgefertigte Premiummöbel Flagge. Allein 24 Millionen Euro fließen in den Neubau der Unternehmenszentrale.

Einladung in die TEAM 7 Welt

Auf vier Stockwerken und 6.580 m2 spielt der Holzspezialist seine Kompetenz eindrucksvoll aus. So stammen 1.000 Festmeter von den insgesamt 5.500 Festmetern Rundholz aus dem eigenen Firmenwald. Denn nachwachsende Rohstoffe aus der Region sind dem Naturholzexperten eine Herzensangelegenheit. Spannend: Allein das Holz für die TEAM 7 Welt ist bereits in 95 Minuten in Österreich wieder nachgewachsen. Darüber hinaus lohnt ein Blick auf die Eigenproduktionen: Die Holzprofis fertigen zum Beispiel die hinterlüfteten, hofseitigen Eichenfassaden selbst. Auch die straßenseitig senkrechten Sonnenschutzlamellen aus Eiche sind eine Eigenentwicklung. Selbstverständlich sind alle Hölzer natürlich behandelt und werden energieeffizient, ressourcenschonend und wirtschaftlich verarbeitet. Für das Low-Tech-Gebäude kommen 1.800 m3 Brettschichtholz und edle Holzriegelwände zum Einsatz. Parallel dazu erfolgt die Dämmung mit Zellulose, Steinwolle und Schafwolle im Innenraum, während eine Fußbodenheizung mit angenehmer Strahlungswärme für ein behagliches Ambiente sorgt.

Energiezentrale als Herzstück

„Dank neuer Technologien können wir den Material- und Energieverbrauch optimieren und unseren ökologischen Fußabdruck weiter reduzieren,“ unterstreicht Pretzl. Das Herzstück des Unternehmens ist deshalb die Energiezentrale in Ried. So setzt der Hersteller zum Beispiel Wärmepumpen für die Wärme- und Kälteerzeugung in der TEAM 7 Welt und im Werk 1 ein. Pufferspeicher, Biomasse-Anlage und ein Notstromaggregat runden die Energieversorgung ab. Auch mit der Ressource Wasser geht TEAM 7 sorgsam um: Ein Retentionsbecken für Dachwässer zur Entlastung des Kanalsystems und eine Wasserbevorratung von 800 m3 ermöglichen die Besprinklerung und Löschwasserversorgung des Standortes Ried. Zudem fungiert das Sprinklerbecken auch als Pufferspeicher für die Kälte- und Wärmeerzeugung.

Eine neue Fertigungshalle für die grüne Fabrik

Vom Baum bis zum fertigen Möbel wirtschaftet TEAM 7 nach ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten. Und strebt deshalb in allen Bereichen der Wertschöpfungskette nach höchster Energie- und Ressourceneffizienz. „Die grüne Fabrik ist der konsequente Schritt, um unsere Ökobilanz noch besser zu machen“, ist Emprechtinger überzeugt. „Uns geht es darum, durch gezielte Maßnahmen den CO 2 -Ausstoß immer weiter zu reduzieren, hochwertige Naturholzmöbel zu erschaffen, die langfristige Kohlenstoffspeicher darstellen und mit unserem nachhaltig bewirtschafteten Wald möglichst hohe CO 2 -Reduktionseffekte zu erzielen. Unser Ziel ist es, klimaneutral zu werden.“ Die neue Fertigungshalle in Ried ist deshalb ein wichtiger Baustein für eine bestmögliche Effizienz in der Herstellung. Mit rund 2.000 m2 und einer Hallenhöhe von 7 m erhöht sich die Gesamthallenfläche von TEAM 7 auf rund 67.000 m2. Selbstverständlich nach aktuellsten Energiestandards geplant und gebaut: So generiert die erweiterte Photovoltaikanlage auf dem Dach zukünftig 900 kWp. Zudem werten integrierte Akustikmaßnahmen den Arbeitsplatz deutlich auf. Die Halle ist ab Bodenplatte als Holzbau konzipiert, wobei die Einbauten für Meisterbüro, Sozialräume und Sanitäranlagen aus Brettschichtholz und die Holzfassade in Eigenproduktion gefertigt werden.

Die TEAM 7 Welt von oben

Low-Tech-Gebäude in Ried – energieeffizient und kostengünstig

Als Low-Tech-Gebäude zeichnet sich die TEAM 7 Welt durch eine Technik aus, die einfach zu bedienen und zu warten ist. Dabei handelt es sich um ein hocheffizientes Gebäude, das mit einfachen, aber sehr dauerhaften und ressourcenschonenden baulichen Komponenten das ganze Jahr die Bedürfnisse seiner Nutzer umfassend erfüllt und eine behagliche Atmosphäre schafft. So erfolgt das Heizen und Kühlen ohne fossile Primärenergie. Teil des Konzepts sind außerdem begrünte Dächer und Innenhöfe, Bäume als Filter zur Straße und Wasser im Hof zur Verbesserung des Mikroklimas. Anstelle einer Klimaanlage sorgen Nachtkühlung und Lüftung über intelligent gesteuerte Fensterlüftung in den Bürogeschossen für ein angenehmes Arbeitsklima. Hinzu kommt eine Kühlung über den Fußboden sowie eine natürliche Verschattung des Gebäudes durch Vordächer, Sonnenschutzscreens und selbstgebaute Sonnenschutzlamellen aus unbehandelter Eiche. Licht, Fensterflügel und Sonnenschutz werden von den Mitarbeitern selbst gesteuert. „Die Kühlenergie gewinnen wir aus unserem Sprinklerbecken. Zudem speichert ein Kubikmeter Holz den Kohlenstoff von 1 Tonne CO 2 . Damit bindet das Gebäude ca. 2500 Tonnen Kohlenstoff“, so Pretzl. „Dank der Investitionen können wir die Produktionsschritte effektiver aufeinander abstimmen und auch für unsere Mitarbeiter ein noch schöneres Umfeld schaffen.“

Wohlfühlklima am Arbeitsplatz

Denn bei TEAM 7 steht immer der Mensch im Mittelpunkt. Dieses Engagement ist in der TEAM 7 Welt in jedem Detail spürbar. So entstehen im ersten und zweiten Obergeschoss der Firmenzentrale moderne Open-Space-Arbeitsplätze, die mit offenen und hellen Büroräumen kurze Wege und kreatives Arbeiten ermöglichen. In der dritten Etage sind großzügige Kommunikationsflächen, eine Showküche und eine Skybar für Events auf der Dachterrasse mit atemberaubendem Blick über Ried, aber auch multifunktionale Räume für Konferenzen geplant ebenso wie eine Tiefgarage mit 56 Parkplätzen und ein Store im Erdgeschoss bzw. 1. OG. Hinzu kommen im Erdgeschoss ein Restaurant mit Schwerpunkt auf vegetarischem Essen und regionalem Biogemüse und ein „Ort der Begegnung“ auf ca. 400 m2 sowie begrünte Innenhöfe und Wasser im Hof. Sie machen Lust auf einen Ausflug in die TEAM 7 Welt nach Ried im Innkreis und beeindrucken mit einer nachhaltigen Architektur.

