Gelungener Auftritt für MHK Österreich in Ostwestfalen

Es gibt kaum einen anderen Ort auf der Welt, an dem man so viele Küchenhersteller findet wie in Ostwestfalen. Wenn sie einmal im Jahr ihre Tore öffnen und zur Herbstmesse einladen, pilgern auch Fachbesucher aus Österreich in den beschaulichen Landstrich entlang der Küchenmeile A30.

Auf Gut Böckel, einem der Messehotspots, hatte neben namhaften Elektrogeräte- und Zubehörlieferanten ganz neu auch die MHK Group ein Domizil gefunden. Das MHK Forum, eine ehemalige Remise, die in den letzten Wochen mit großen Glasfronten und modernster Technik ausgestattet wurde, zog mit ihrem plakativ aufgebrachten Messemotto „Impulse. Signale. Jetzt.“ schon von weitem die Blicke auf sich.

Günter Schwarzlmüller, Geschäftsführer MHK Österreich, sowie die beiden Regionalleiter Andreas Kummer und Christian Landry

Auch MHK Österreich, vertreten durch Günter Schwarzlmüller, Geschäftsführer MHK Österreich, sowie die beiden Regionalleiter Andreas Kummer und Christian Landry, nutzte die neue Location, um mit ihren Partnern aus Industrie und Handel ins Gespräch zu kommen. Den Grundgedanken einer Messe – die Präsentation von Neuheiten, Trends und Innovationen – hatte MHK Österreich in diesem Jahr in einer ganz neuen Form aufgriffen und präsentierte erstmalig ein ganz neues Format des Online-Küchen-Events. „Mit dem Online-Küchen-Event, das wir per LinkedIn gestreamt haben, wollten wir unseren Partnern im Küchenfachhandel hilfreiche Tipps für einen erfolgreich Verkauf an die Hand geben“, so Günter Schwarzlmüller. Neben Wissen rund um die Themen Küche und Küchenverkauf standen bei diesem Online-Küchen-Event aber vor allem die Trends und Highlights der Messe auf dem Programm, über die sich das Team von MHK Österreich im Vorfeld bei den verschiedenen Herstellern informiert hatte.

Die Teilnahme an dem Online-Küchen-Event war kostenlos und für alle Interessierten offen. Damit unterscheide sich das MHK-Angebot vom amerikanischen Start-Up „Masterclass“, welches Kurse von mehr als 150 Spezialisten, allerdings für eine recht hohe Gebühr, anbiete, wie Schwarzlmüller hervorhob: „Das Ziel ist jedoch das Gleiche. Mit neuestem Wissen sollen unsere Partner als Experten ihres Faches avancieren und ihrer Zeit voraus sein.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.mhk-kuechenspezialist.at

Quelle: MHK