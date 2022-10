Zertifiziert nachhaltig – die ‚Besser grün Schlafen‘-Naturmatratzenkollektion von dormiente

Das GREEN BRAND-Gütesiegel ist eine eingetragene EU-Gewährleistungsmarke für ökologische Nachhaltigkeit mit einem unabhängigen, transparenten und neutralen Prüfverfahren. An ISO-Normen angelehnt werden die Umweltauswirkungen entlang des gesamten Produkt- und Produktionslebenszyklus betrachtet. Mit dem Gütesiegel werden seit 2011 Produkte und Unternehmen gekürt, die sich in vorbildlicher Weise durch Nachhaltigkeit auf allen Ebenen auszeichnen.

dormiente: nachgewiesen nachhaltig

GREEN BRAND-Label belegt außerordentliches Engagement

Im Hause dormiente ist man auf diese Auszeichnung besonders stolz. „Wir fühlen uns in unserem Nachhaltigkeitsengagement bestätigt“, erklärt dormiente Geschäftsführer Dr. Rüdiger Plänker. Dass unsere Naturmatratzen schadstoffgeprüft sind, können wir ja durch das QUL-Siegel darlegen. Es hat uns aber nie gereicht, einfach ‚nur‘ auf nachwachsende Rohstoffe zu setzen. Wie sie gewonnen werden, das war immer das große Thema.“ Man habe von Anfang an darauf geachtet, die ökologischsten Qualitäten zu verwenden. Der nachhaltige, ressourcenschonende Anbau, die umweltverträgliche Produktion und mehr Regionalität seien bei dormiente immer schon Selbstverpflichtung gewesen. Im Rahmen des Green Brands Bewertungsverfahren habe man all das jetzt offenlegen können. „Wir freuen uns natürlich, dass wir dabei auch noch hervorragend abgeschnitten haben!“

Alleinstellungsmerkmal mit hoher Glaubwürdigkeit

Die Naturmatratzen von dormiente sind international die erste Matratzenkollektion, die mit einem Green Brand-Label ausgezeichnet wurde. Verbraucher, die vor dem Kauf über die Qualität von Gütesiegeln recherchieren, finden mit dem GREEN BRAND-Siegel ein empfehlenswertes Zeichen für nachhaltigen Konsum, z.B. bei label-online.de, einem Portal der Verbraucherinitiative e.V.

Zudem legt dormiente seit 2018 jährlich seine Unternehmensprozesse im Zertifizierungsverfahren des Deutschen Instituts für Nachhaltigkeit & Ökonomie dar und hat jeweils das Prüfsiegel „gesicherte Nachhaltigkeit“ erhalten.



Naturlatexmatratze NATUR PUR Hanf mit Hanfkern

Ergonomie und Nachhaltigkeit: die dormiente Naturlatexmatratzen

*100% nachhaltiges Material Naturlatex ohne Beimischung von synthetischem Latex

*Nachgewiesen bessere Öko-Bilanz von reinem Naturlatex als Kaltschaum

*Verwendung nachwachsender Rohstoffe, wo immer möglich in Bio-Qualität

*Regelmäßige Schadstoffkontrollen durch den QUL e.V.

*Langjährige Lieferbeziehungen zu Latexlieferanten direkt vor Ort

*Regelmäßige vor Ort-Kontrollen für Sicherung von Qualität, Umweltverträglichkeit und Sozialverträglichkeit

*Green Brand-Label seit 2021

Naturlatexmatratze NATURAL DELUXE SIRIUS mit Schafschurwolle

