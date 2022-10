V-ZUG präsentiert sich erfolgreich auf der Küchenmeile 2022

Ein großer Dank gilt auch dem Team der Gourmet Academy, welche für die kulinarischen Highlights im Studio sorgte, sodass man die neuen Produkthighlights nicht nur bestaunen, sondern hautnah erleben konnte. Dazu gehören beispielsweise der neue Combi-Steamer V6000 45 Grand – eine neue Dimension bei den Dampfgarern mit exklusiver 90cm Breite, oder der neue CombiSteamer V6000 45M PowerSteam mit integrierter Inverter-Mikrowelle: unser schnellster Combi-Steamer!

Hervorzuheben gilt es auch das neue, elegante Kochfeld CombiCookTop V4000 mit integriertem Dunstabzug und die neuen, grifflosen WineCooler V4000 90 mit dunklem Interieur und flexiblen Tablaren aus nachhaltigem Schweizer Buchenholz.

Die Highlights im Überblick

Mehr Platz mit dem neuen CombiSteamer Grand

Mit einer Breite von 90 cm ist der CombiSteamer V6000 45L Grand ideal für Kreationen, die viel Platz benötigen oder um mehrere Gerichte gleichzeitig zuzubereiten. Dieses neue Gerät von V-ZUG vereint Tradition und Innovation und ist perfekt für Kunden, die es in ihrer Küche luxuriös und repräsentativ mögen.

Multitalent: CombiSteamer V6000 45M PowerSteam

Drei in eins: Mit dem neuen CombiSteamer V6000 45M PowerSteam und seinen drei Betriebsarten Heißluft, Dampf und Mikrowelle ist dämpfen und backen kein Problem – und das in Rekordzeit. Denn das Multitalent ist aktuell der schnellste Combi-Steamer auf dem Markt. Dabei bleiben die Qualität und der Geschmack der Gerichte erhalten. Im Vergleich zu jedem anderen V-ZUG Steamer dämpft der vollwertige Combi-Steamer mit integrierter High-End-Mikrowelle zum Beispiel Kartoffeln 30 % schneller und regeneriert jede Art von Speisen mit bis zu 40 % Zeitersparnis. Und im Vergleich zum Backen und Erwärmen in der Mikrowelle wird im Combi-Steamer durch die Zugabe von Dampf das Austrocknen des Gerichts verhindert.

Elegant und flexibel: das CombiCook Top-Sortiment

Die neuen CombiCookTops (ehemals Fusion) haben Induktionskochfelder, die über einen ins Kochfeld eingelassenen Dunstabzug verfügen und so den Dunst direkt dort abziehen, wo er entsteht. Weiterer Clou des CombiCookTop V4000: die Induktionstechnologie ZoneFlex. Mit den zwei flexiblen Kochzonen werden Größe und Position des Topfes automatisch erkannt – für eine ganz neue Flexibilität beim Kochen. Die Bedienung erfolgt intuitiv auf dem Touch-Grafikdisplay. Das CombiCookTop V4000 ist dem Design der Excellence Line angepasst und mit allen Geräten dieser Gerätegeneration kombinierbar.

Weinkühler mit Wow-Effekt: der WineCooler V4000 90

Bis zu 38 Flaschen Wein finden Platz im neuen WineCooler V4000 90. Sein minimalistisches Design des Einbauweinkühlers mit dunklem Interieur, flexiblen Tablaren aus nachhaltigem Schweizer Buchenholz und einer vollflächigen Spiegelfronthebt fügt sich elegant in jede Küchenarchitektur ein. Unterstützt wird die klare Optik durch das grifflose Design der Glastür, die sich dank TouchOpen schon mit einem leichten Antippen öffnen lässt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vzug.de

Quelle: V-ZUG