ADA Möbelwerke: Female Leadership – Die Zukunft der Wirtschaft ist weiblich

„Die Erfolge weiblicher Führungskräfte zeigen, dass die Chancen und Möglichkeiten für Frauen in der Wirtschaft vielseitig sind“ , sagt Margot Wisiak, CMO bei ADA. „Wir müssen sie nur nutzen!“ Zusammen mit vielen weiteren Unternehmerinnen engagieren sich die Female Leaders des Traditionsbetriebes aus Anger für eine starke Position der Frauen. Durch Networking, Workshops und Events unterstützen sie sich gegenseitig und zeigen gemeinsam Stärke. Denn vereint sprechen sie mit einer lauteren, unüberhörbaren Stimme.

Female Leadership Circle: Lead. Inspire. Connect.

So kamen am 21. September 2022 über 100 ausgewählte Frauen in Toppositionen im Schlosspark Mauerbach im Wienerwald zusammen. Darunter ADA-Aufsichtsrätin Sabine Laussegger-Wegerer und CMO Margot Wisiak. Beim ersten „Female Leadership Circle“ standen die branchenübergreifende Vernetzung und der Austausch rund um Führung, neue Arbeitswelt und weitere aktuelle Business-Themen im Vordergrund. Das Ziel: miteinander ins Tun kommen. Eröffnet hat die Veranstaltung Startup-Ikone Selma Prodanovic, die den Teilnehmerinnen Inspiration und Mut zu neuem Denken mit auf den Weg gab. Der offene Erfahrungsaustausch unter den Business Women gab Raum für neuen Input und innovative Ansätze, Synergien und geschäftliche Kooperationen.

Bezirksausflug „Frau in der Wirtschaft“: starke Frauen – starke Wirtschaft

Neue Impulse und Perspektiven im Bereich Female Leadership gab es auch bei ADA in Anger. Zum diesjährigen Bezirksausflug des WKO-Netzwerkes „Frau in der Wirtschaft“ trafen sich am 27. September 2022 über 50 Unternehmerinnen aus dem Bezirk Weiz. Das Netzwerk bringt selbstständige Frauen zusammen und vertritt ihre Interessen, um gemeinsam eine wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft zu gestalten. In diesem Sinn begrüßte die Bezirksvorsitzende Anna Harrer die Teilnehmerinnen und rief zum Austauschen, Netzwerken und Kennenlernen auf. Als Gastgeberinnen gaben die weiblichen Führungskräfte von ADA spannende Einblicke in ihr Unternehmen. Firmenpräsentation und Werksführung regten Gespräche über Chancen und Herausforderungen von Frauen in der Wirtschaft an.

Über 50 Unternehmerinnen kamen zum persönlichen Austausch zum ADA-Headquarter nach Anger

Female future festival: Empowerment & Inspiration

Am 29. September trafen sich rund 1000 Frauen zum „female future festival“ in Graz in der Seifenfabrik. Unter anderem waren seitens ADA Verena Roscher, Senior Performance Marketing Managerin, und Verena Inschlag, PR & Media Marketing Managerin, dabei, um sich vom female empowerment und zukünftigen Chancen inspirieren zu lassen. Das „female future festival“ ist ein Business-Event für Frauen, bei dem sich alles um die Themen Zukunft, Innovation, Leadership und Karriere dreht. Mehr als 30 Top-Speakerinnen berichten von ihren Erfolgsstorys und motivieren zum Nachmachen und dazu, selbst etwas bewegen zu wollen. Es ist eine Konferenz der Möglichkeiten. Ein Event für Mutige und Macherinnen, für neue Perspektiven und Potenziale.

Von links: Julia Felber (Bezirksvorsitzende-Stellvertreterin WKO), Katharina Thaller (OV Anger WKO), Anna Harrer (Bezirksvorsitzende WKO), Margot Wisiak (CMO bei ADA), Sabine Laussegger-Wegerer (Aufsichtsrätin bei ADA), Sigrid Wiener (Bezirksvorsitzende-Stellvertreterin WKO)

Die einstimmige Essenz: „There has never been a better time to be a woman.”

