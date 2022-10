Maja Prinzessin von Hohenzollern mit “Who is Who International Award” geehrt

Sie ist eine erfolgreiche Designerin und Lizenzmarke für Möbel, Bad-Armaturen, Wohn-Accessoires und Kinder-Spielzeug, deren Kollektionen international im Handel sind. Zuvor wurde Maja Prinzessin von Hohenzollern bereits als beste Designerin Asiens mit dem „Asia Design Award Gold“ in Shanghai/China und als „Designer of the year 2020“ mit dem Powerhouse Global Award in Uk geehrt. Seit vielen Jahren setzt sich Prinzessin Maja für den Schutz und die Rettung von Straßentieren ein. Sie lebt selbst mit fast 20 Tieren, die sie alle von der Straße und aus Tötungsstationen gerettet und adoptiert hat.

Unter der Schirmherrschaft des griechischen Ministeriums für Entwicklung und für Tourismus wird der „Who is Who International Award“ seit einigen Jahren an internationale Persönlichkeiten

für besondere Leistungen im Bereich der Kreativität, Ethik und unternehmerischer Verdienste verliehen. Der Preis in Form einer Marmor-Skulptur wurde vom berühmten griechischen Künstler Odysseas Tosounidis gestaltet. Die Gala- Preisverleihung fand am wunderschönen Lake Vouliagmeni nahe Athen mit ca. 300 hochkarätigen Gästen statt, darunter Nobelpreis-Nominierter Prof. Dr. Milan Krajnc, HE Sir Dr. Ian Peter Anderson (CEC Crown Imperial Group, International Human Rights Community), Penny Grivera (CEO Rituals Cosmetics), H.R.H. Prince Nereides de Bourbon.

Weitere Informationen finden Sie unter www.prinzessinvonHohenzollern.com

Quelle: Prinzessin von Hohenzollern