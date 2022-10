EBS Kuchl – erfolgreicher Start in das neue Schuljahr

Die Kaderschmiede der österreichischen Möbelbranche, die Einrichtungsberaterschule (EBS) in Kuchl ist gut in das neue Schuljahr gestartet. Am 15. Oktober findet der Tag der offenen Tür statt, damit sich interessierte einen Überblick über die Leistungen der Schule machen können.

Die Schülerinnen und Schüler des Jahrganges 2022/23

Die EBS Kuchl begrüßt 31 junge Damen und Herren in der Klasse, die sich auf die kommenden Monate an der EBS Kuchl, sowie auf Ihre Zukunft in der österreichischen Einrichtungsbranche, freuen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ebs-kuchl.at

Quelle: EBS Kuchl