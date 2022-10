Ostermann-Tipp – Möbelrollladen Poly-Color 25

Ostermann hat hierfür vielfältige Lösungen. Optisch besonders elegant ist das System Poly-Color 25. Die Kunststoffmatte verfügt über gerade, 25 mm hohe Lamellen und steht u. a. mit einer beliebten matt-schwarzen Oberfläche zur Verfügung.

Ob in der Küche, im Büro oder im gewerblichen Möbelbau – Rollläden sind ein beliebtes Gestaltungselement. Sie bieten selbst bei großem Stauraum und bei wenig Raum einen einfachen, schnellen und barrierefreien Zugriff auf den Schrankinhalt. Ostermann hat für jede Anwendung und jeden Stil die passende Lösung im Sortiment. Bei dem System Poly-Color 25 x 8 mm mit einer hochwertigen Kunststoffmatte fügen sich die Lamellen flächig aneinander und ergeben so eine homogene Optik. Die Matte steht in 5 Farben sowie mit verschiedenen Griffleisten zur Verfügung. Welche Möglichkeiten es bei der Gestaltung gibt, sehen Handwerker am besten im Ostermann-Rollladenkonfigurator auf www.ostermann.eu.

5 Farben – endlose Möglichkeiten

Mit den Farben Anthrazitgrau, Lichtgrau, Reinweiß, Graphitschwarz (schwarz-matt) und Aluminium-Optik passt die Matte sowohl in angesagte Küchenwelten als auch in das moderne Büro. In gewerblichen Objekten wie Arztpraxen, Krankenhäusern, Laboren oder im Ladenbau macht Poly-Color 25 ebenfalls eine gute Figur. Dank der Ostermann-Vielfalt bei den Laufwegen und Mechaniken sind verschiedenste Anwendungen möglich. Passend zur Matte gibt es 4 verschiedene Griffleisten und viele verschiedene Schlossvarianten.

Bestellt. Gebaut. Geliefert.

Um jedem Betrieb eine passende Lösung zu bieten, erhalten Handwerker bei Ostermann wahlweise die Lagerware, auf Maß vorkonfektionierte Einzelelemente oder einbaufertige Rollladenboxen. Für die Maßanfertigungen wählt man im Rollladenkonfigurator Schritt für Schritt Wunschmaß, Korpusausführung und Details wie Mechanik, Führungsprofile und Lisenen aus. Anschließend wird das Möbel in der Ostermann-eigenen Werkstatt nach diesen Angaben gefertigt.

Hier im Bild sieht man einen modernen Rollladenschrank mit der Rollladenmatte Poly-Color 25 mm in Graphitschwarz.

Quelle: Ostermann