Der neue Maßstab der Küchenlüftungs-Technik

Neue platzsparende Abfallsammler-Systeme, brillante LED-Leuchten, ausdrucksstarke Armaturen für Küche und Bad – diese und viele weitere Küchenzubehör-Newcomer begründeten neben der COMPAIR PRIME flow®-Premiere inmitten der großen Vielfalt langlebiger Qualitätsprodukte die Aufbruchstimmung am Naber-Stand.

Ökologisches Produktdesign

Ein Quantensprung der Lüftungstechnik ist dem Küchenzubehör-Spezialisten mit dem neuen ganzheitlichen Luftkanal-System COMPAIR PRIME flow® für Abluft- und Umluft-Lösungen gelungen. Gegenwärtige und zukünftige Effizienz- und Luftdichtheits-Anforderungen der Gebäudetechnik werden klar erfüllt. Die Luftförderleistung in Flach- oder Rundkanälen, Rohrbögen und Anschlussstücken konnte mit modernster Technologie aus der Luftfahrt signifikant verbessert werden. Der flüsterleise Betrieb des Dunstabzugs sowie ein niedriger Stromverbrauch sind weitere Effekte der Optimierung.

Am Naber Messestand verdeutlichten Originalteile die neuen Luftleitkörper und Turbulatoren und waren zu beispielhaften Einbaulösungen kombiniert. Einen Eindruck der Luftströmung wie auch der Montagefreundlichkeit des Systems verschafften sich die Besucher*innen anhand eines aufschlussreichen Videos. Neben inneren Werten überzeugt COMPAIR PRIME flow® vor allem durch seine unvergleichlich flexiblen Verbindungsstücke.

Stecken – einrasten – fertig!

Der genial einfache Universalverbinder als Herzstück der COMPAIR®-Innovation ermöglicht die luftdichte Montage der Luftkanäle, Rohrbögen und des Umlenkstücks ganz ohne Werkzeug, Silikon und Klebeband. Die Elemente werden eingesteckt, und ein Klick bestätigt, dass sie eingerastet und perfekt verbunden sind. Die doppelte Zwei-Lippendichtung ist dauerelastisch und verleiht dem System eine bisher nicht gekannte Flexibilität. Richtungsänderungen bis zu 15 Grad in jede Richtung sind möglich, denn die Verbinder lassen sich dehnen, stauchen, biegen und verschieben.

Wesentlich vereinfacht hat Naber auch den Einbau des Mauerkastens bei Abluft-Lösungen. Jedes zu COMPAIR PRIME flow® kompatible Mauerkasten-Set enthält außer der THERMOBOX ein Rohbau-Set. Sein Herzstück ist die Wandanschlusshülse, die das Rohr sicher in der Kernbohrung verankert. Mithilfe von Stützstegen lässt sich COMPAIR PRIME flow® unsichtbar im Bodenaufbau verlegen – eine wichtige Option für Kücheninseln. Sauber abgeschirmt können in den Luftkanälen Strom- und Datenkabel mitgeführt werden.

Naber definiert mit dem erstmals der Öffentlichkeit vorgestellten System den neuen Maßstab der Küchenlüftungstechnik. Mit COMPAIR PRIME flow® lässt sich für jeglichen Grundriss und jeglichen Dunstabzug das technische Optimum herausholen. Küchennutzern bietet es höchsten Komfort, um in einer sauberen Raumluft zu kochen.

Abfall-Management inklusive Quooker Wassertank

Den Platz im Spülenunterschrank bestmöglich zu nutzen – dafür sind SELECTAkit® Abfallsammler-Systeme seit längerem bekannt. Wie die ideale Stauraum-Organisation in diversen Einbausituationen gelingt, wenn außer den Abfallbehältern auch Wassertanks für Quooker Spezialarmaturen unterzubringen sind, zeigte Naber mit Cox® Base Q erstmals auf der Messe.

Das stabile Abfallsystem mit Softeinzug und Dämpfung für 600 Millimeter breite Unterschränke integriert eine Plattform für den Quooker Pro3 Kochendwasser- oder den Cube Kaltwasser-Speicher. Die Wassertanks erhalten rechts oder links neben den Abfallbehältern ihren sicheren Platz, wo sie mühelos ausgetauscht werden können. Sämtliche Schläuche und Kabel sind platzsparend angeordnet, und die Montage von Cox® Base Q gestaltet sich einfach und unkompliziert. Mithilfe optionalen Zubehörs kann das Quooker System auch vor dem Unterschrank eingerichtet und angeschlossen werden.

Cox Stand-UP® für vorhandene Frontauszüge

Eine weitere Produktinnovation im SELECTAkit® Sortiment ermöglicht das Trennen von Abfällen und Wertstoffen bei optimiertem Behältervolumen in Schränken mit vorhandenem Frontauszug. In das neu entwickelte, bodenmontierte Rahmensystem Cox Stand-UP® für Schrankbreiten bis 900 Millimeter lassen sich individuell gewünschte Kombinationen hochwertiger Cox® Box-Behälter einhängen und damit sicher positionieren. Die Produktserie umfasst drei Behälterhöhen und kann daher exakt auf die Zargen- und Fronthöhe des Auszugs abgestimmt werden. Mitunter kommt es bei der Abfallsammler-Planung auf jeden Zentimeter an, daher lässt sich der Gesamtdeckel auch platzsparend hinter der oberen Front montieren.

Die neue Vielfalt an Abfallsammler-Systemen, mit der knapper Stauraum optimal genutzt wird, erweitert auch die Kombinationsmöglichkeiten des Naber Trios. Sinn macht die ganzheitliche Planung von Spüle, Armatur und Abfallsammlern aber nicht nur im Hinblick auf Spezialarmaturen mit Wassertanks. Vielmehr sorgt das Zusammenspiel hochwertiger Einzellösungen für ästhetisch und funktional herausragende Lösungen, die die Alltagsroutinen im Herzen der Küche spürbar vereinfachen.

Zeitgemäße Perfektion dank cleverer Zubehör-Lösungen zeigte sich auf dem Naber-Areal der area30 unter anderem auch in der Bad-Koje und der exemplarischen Loft-Einrichtung. Besondere Beachtung fand erneut die situationsbezogene Beleuchtung von Küche und Bad, die sich auf unkomplizierte Weise mit dem LUMICA® LIC LED-System realisieren und per Tastendruck oder Sprachbefehl an einen Smart Speaker steuern lässt. Neu im Sortiment hat Naber die Deckenleuchte Plafoniera mit High-Power-Farbwechsel LED. Direktes und indirektes Licht lässt sich einzeln schalten und kombinieren, was insbesondere in Räumen mit einer Kücheninsel für großartige Lichteffekte sorgt.

