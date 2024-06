Naber als Deutsche Marken Ikone ausgezeichnet

Durch Produktentwicklungen in der Küchenlüftungstechnik und der LED-Lichttechnik, bei Spülen, Armaturen, Abfallsammlern und dem nicht zu unterschätzenden Montagematerial hat der Küchenzubehör-Vollsortimenter eine hohe Markenbekanntheit erreicht. Und das nicht nur beim Fachhandel, den Naber im In- und Ausland beliefert, sondern zunehmend auch bei Endverbrauchern. Ihnen allen stellt das Familienunternehmen mit Sitz in Nordhorn auf naber.com und auf compair-flow.com eine Fülle an wissenswerten Produkt-Informationen zur Verfügung. Denn nur mit individuell passendem, hochwertigem Zubehör entsteht die perfekte Küche.

WESCO als zweite starke Marke

Die konstante Pflege von Markenwerten, die die Fachjury des Plus X Awards beim Unternehmen Naber erkennen konnte, erstreckt sich neuerdings auch auf die Marke WESCO. Naber erwarb die Markenrechte nach der Insolvenz des Traditionsunternehmens und führt das Sortiment weiter. Was beide Marken verbindet, sind besondere Ansprüche an Qualität und Design.

Die Verwandtschaft zeigt sich auch in der Aufmerksamkeit, die beide Marken auf sich ziehen konnten. Im Jahr 2022 erhielt WESCO von den Deutschen Standards die Auszeichnung „Marke des Jahrhunderts“.

Weitere Informationen finden Sie unter www.naber.com

Quelle: Naber