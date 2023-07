JAF als Leading Employer 2023 ausgezeichnet

Mit 72 Standorten weltweit, davon 12 in Österreich, ist die JAF Gruppe einer der führenden Holzgroßhändler Europas. Dabei ist JAF der Arbeitgeber von knapp 3.000 Menschen. Zirka 900 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt JAF in Österreich. Das internationale Institute of Research & Data Aggregation aus Hamburg stellt dem Holzhändler in seiner heurigen LEADING EMPLOYERS Studie Bestnoten aus.

JAF unter den TOP 1 % der Arbeitgeber in Österreich

Zum fünften Mal in Folge führte das Institute of Research & Data Aggregation die LEADING EMPLOYERS Studie zur Erfassung des TOP 1 % der Arbeitgeber in Österreich durch. Bei der Studie handelt es sich um eine „Metastudie“ bei der eine große Vielzahl an Quellen, Auditierungen, Bewertungsportalen, Benchmarks, Zufriedenheitsscores und Mitarbeiterangebote ausgewertet werden. Diese ganzheitliche Betrachtungsweise erlaubt eine höhere Aussagekraft als einzelne Studien.

Deutlicher Aufstieg im Gesamtranking

Mit Platz 346 von insgesamt 87.000 bewerteten Unternehmen hat JAF seine Platzierung in diesem Jahr besonders stark steigern können. Mit 60 % überholte Unternehmen im Gesamtranking hat sich das Unternehmen klar vom Mittelfeld abgesetzt. Besonders die guten Rückmeldungen der Belegschaft auf Bewertungsplattformen wie kununu, die Neugestaltung des Webauftritts im Karrierebereich und die Nachschärfungen im Benefit-Bereich sorgen für die gute Platzierung.

JAF-Personalleiterin Maria Bärenreuter:

„Die gute Platzierung in der heurigen LEADING EMPLOYERS Studie freut mein Team und mich natürlich sehr. Als Metastudie gibt sie besonders gute Einblicke in die verschiedenen Bereiche, die zur gesamten Arbeitgeber-Qualität beitragen. Dass wir uns hier in vielen Themen klar verbessern konnten verdeutlicht, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Gleichzeitig zeigt die Studie abermals eindrücklich, dass sich Arbeitswelt und Ansprüche stetig verändern. Also arbeiten auch wir kontinuierlich weiter an unserem Unternehmen.“

JAF-Geschäftsführer Werner Stix:

„Seit 75 Jahren ist JAF ein zuverlässiger Arbeitgeber, der vielen Menschen die Möglichkeit gibt, gemeinsam mit unserem Unternehmen zu wachsen. Denn unsere Handelsware, der Zukunftsbaustoff Holz, benötigt Kolleginnen und Kollegen, die gemeinsam an Lösungen für Morgen arbeiten. Sie haben daher die besten Arbeitsbedingungen verdient. Dass uns unsere guten Qualitäten als Arbeitgeber nun auch nochmals mit der LEADING EMPLOYER Studie bestätigt wurden, freut uns daher natürlich sehr.“

Geschäftsführer Wilfrid Fabjani, HR-Business Partner Stefanie Raeke, Personalleiterin Maria Bärenreuter und Geschäftsführer Werner Stix (v.l.n.r.) nahmen stellvertretend für das JAF-Team den LEADING EMPLOYER-Award entgegen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.jaf-group.com

Quelle: JAF