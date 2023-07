systemceram präsentiert auf der area30 neue Spülen und Armaturen

Mit der neuen Spülenfamilie „Juna“ bringt systemceram das organische Design heutiger Wohnwelten in die Küche und beschreitet damit mutig neue Wege in der Gestaltung des Wasserplatzes. Charakteristisch für die Neuheit sind die betont weichen Radien. Sie lassen die Funktionsbereiche ineinander übergehen. Dabei neigt sich die Abtropffläche sanft nach drei Seiten und öffnet sich in einer soften Rundung zum großzügigen Becken. So fließt das Wasser leicht ab und die Fläche kann dennoch als zusätzliche Vorbereitungszone genutzt werden. Die sanften Radien erhöhen zudem die Pflegefreundlichkeit der robusten und besonders glatten Küchenkeramik. Das Design wurde in Zusammenarbeit mit dem Designbüro Hans Winkler entwickelt und umgesetzt.

Zwei Modelle zur Premiere

Zur Premiere auf der area30 in Löhne im September 2023 präsentiert systemceram zwei Größen und zwei Einbauarten. Die „Juna 90“ für den 60 cm breiten Spülenschrank und die „Juna 75“ für den 50er-Spülenschrank. Beide Modelle gibt es als Auflagespüle sowie als flächenbündige Variante. Und das in derzeit 15 Keramikfarben. Diese Vielfalt ermöglicht eine individuelle Umsetzung in jedem Küchenstil. Jüngster Neuzugang ist seit Juni 2023 die Glasur „Eibe“. Ein dunkles Grün, das sich als Kombinationspartner für viele Holz- und Naturtöne empfiehlt und sehr gut mit mattschwarzen und metallischen Optiken harmoniert.

Auch Armaturen in organischer Formensprache

Parallel zur Einführung der Spülenfamilie „Juna“ ergänzt systemceram das Armaturenprogramm um drei Modellreihen in ebenfalls organischer Formensprache. Die Armaturenkörper der „Mania“-Modelle verjüngen sich in einem sanften Übergang zum Auslauf hin. Die Einhebelmischer sind in vier Oberflächen (Chrom, Edelstahl, Mattschwarz und Mattgold) und drei Auslaufvarianten erhältlich. Als „Mania“ mit U-förmigem Festauslauf, als „Mania Soft“ mit rundem Festauslauf und als „Mania Soft“ mit rundem Auslauf und ausziehbarer Handbrause mit zwei Strahlarten. Um Ressourcen zu schonen, sind alle drei neuen Modelle mit einem Durchflussbegrenzer ausgestattet, der die Wassermenge um bis zu 50 Prozent reduziert.

systemceram „Juna 90“ Eibe Mania Mattschwarz

Weitere Informationen finden Sie unter www.systemceram.de

Quelle: System Ceram