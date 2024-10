Überwältigender Erfolg für Falmec auf der area30

„Die Ergebnisse der area30 haben unsere Erwartungen mehr als übertroffen. Sowohl der Besucherandrang als auch der Auftragseingang war erfreulich hoch. Dies bestätigt unser Konzept: Der klassische Dunstabzug wird immer mehr durch unsichtbare technische Lösungen ersetzt – oder exklusive Designs setzen bewusst ein Statement und verleihen jedem Ambiente elegante Akzente“ , erklärt Ahmet Haskic, Geschäftsleiter von Falmec Deutschland.

Messe-Highlights

Besonders nachgefragt war das integrierte Kochsystem Zero Easy in edlem Look in mattem Glas und verkleinertem Format von 76 cm und noch einfacherer Installation und Bedienung. Reges Interesse erweckte auch die stufenlos höhenverstellbare Inselhaube Levante, die eines der meist gefragtesten Falmec Modelle ist und jetzt mit dem Dialogsystem noch komfortabler wird. Ein weiterer Publikumsmagnet war das Design Shelf aus der Elements Kollektion, ein multifunktionales Regal mit integrierter Absaugfunktion, das als Custom-made-Modell in edlem Pistazie gezeigt wurde.

Erfolgreiche deutsche Premieren

Zu den gezeigten wegweisenden Neuheiten 2024 gehörte das Modell Brooklyn der Elements Kollektion, das mit seiner Brückenstruktur die Raumnutzung der Kücheninsel erweitert. Auch die klassischen, aber innovativen Downdraft-Lösungen Level One und Level Invisible überzeugten.

Aktualisierungen

Vorgestellt wurden die zwei eleganten Wandhauben Fusion und die kostengünstigere Version Verso Easy mit Dialogsystem sowie die ikonische Inselhaube Light in Schwarz oder Bronze, die in 120 oder 180 cm Breite erscheint. Erstmals zu sehen waren die neuen schwarzen Versionen der Einbauabzüge Virgola Touch und Parallel mit Touch-Bedienung sowie das integrierte Kochfeld Brera in Standardschwarz glänzend und als Prototyp mit steinfarbener Oberfläche.

Einzigartige Inspirationen

Erstmals auf der area30 stellte Falmec auch völlig neue Prototypen vor, um seine Innovationskraft zu demonstrieren und die Marktresonanz zu testen. Gezeigt wurden Oberflächen, die mit einer speziellen Versiegelung behandelt wurden. Mit innovativen Lösungen und Produkten setzt Falmec das wachsende Bedürfnis nach einem gesunden und komfortablen Zuhause um und verbessert so die Lebensqualität.

Zahlreiche Gäste auf dem Stand von falmec auf der area30

Fulminanter Zuspruch

Laut dem Veranstalter trendfairs GmbH wurde die Fachmesse für die europäische Küchenbranche vom 21. bis 26. September 2024 von 12.042 Experten der Küchenbranche besucht. Die Rückmeldung der ausstellenden Unternehmen war grandios und bestätigt die enorme Bedeutung der area30. Der Zuspruch für die 13. Auflage der area30 war fulminant. Hochkarätige Aussteller, Marktführer und innovative Newcomer überzeugten mit großartigen Marken, erstklassigen Produkten und Leistungen.

Das Team von falmec zeigt sich zufrieden

Quelle: Göttel