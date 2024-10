KüchenTreff bringt Campus auf die area30

Gute Gespräche, eine hohe Besuchsfrequenz, viele bekannte Gesichter – für KüchenTreff war die area30 wieder ein großer Erfolg. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Verband, der in diesem Jahr unter dem Motto „Lokale Helden“ antrat, sich erneut steigern und noch mehr lokale Helden am Stand begrüßen: „Wir hatten eine höhere Anzahl an Besucherinnen und Besuchern und auch die Quantität und Qualität der Akquise-Gespräche war noch besser als in den vergangenen Jahren“, sagt Daniel Borgstedt, der gemeinsam mit Marko Steinmeier die Geschäftsführung des Verbands bildet. „Besonders freut uns dabei das positive Stimmungsbild, das wir in vielen Gesprächen wahrgenommen haben.“

So kam bei der Messepräsenz auf der area30 zusammen, was für KüchenTreff charakteristisch ist: eine einzigartige Stimmung, besondere Menschen, die die Begeisterung für den schönsten Ort der Wohnung teilen – und ein Verband, der in die Zukunft blickt und seine Mitglieder mit Mitteln ausstattet, die ihnen entscheidende Wettbewerbsvorteile bringen. Vor diesem Hintergrund präsentierte sich KüchenTreff analog zum letzten Jahr mit Themen und Tools, die Kundschaft in die Küchenstudios bringen und mit denen sich neue Aufträge generieren lassen. Im Mittelpunkt stand dabei die Digitalisierung, doch auch die Gestaltung des POS war Gegenstand der diesjährigen Messepräsenz auf Stand C25.

Großes Interesse an KI

Zu den Neuheiten, die KüchenTreff mit zur Messe brachte, gehörte eine Erweiterung des Marketing-Portals um künstliche Intelligenz. Dank KI lassen sich Werbekampagnen jetzt noch effizienter und schneller starten. Das eröffnet den Gesellschaftern perspektivische Wettbewerbsvorteile. Zudem wurde eine Schnittstelle in das Portal integriert, mit dem sehr einfach Social-Media-Content erstellt werden kann. „Diese Neuerungen stießen auf großes Interesse – so wie das Marketingportal im Ganzen“, so Marko Steinmeier. „Auch unser neues KüchenTreff-Konjunkturbarometer, mit dem die Studios ihre Unternehmensplanung optimieren können, fanden die Besucherinnen und Besucher sehr hilfreich.“ Ebenfalls zum ersten Mal im Messekontext wurde das Ladenbaukonzept SystemPlus1 gezeigt. Mit ihm können die Verbandsmitglieder mit fachmännischer Begleitung die Gestaltung ihres Küchenstudios auf den neuesten Stand bringen.

Ein Campus mit besonderer Kulinarik

Wissen bringt Erfolg – das weiß man in der Zentrale von KüchenTreff sehr genau und hat deswegen schon vor einer Weile den KüchenTreff-Campus etabliert. Dort können Küchenhändlerinnen und -händler in Schulungen und Veranstaltungen gezielt Wissen für ihr tägliches Geschäft erlangen – in ganz verschiedenen Disziplinen. In einer schlanken Variante brachte KüchenTreff seinen Campus mit nach Löhne: An den Messetagen wurden zwischen 11 und 16 Uhr spannende Vorträge von KüchenTreff-Fachleuten gehalten. Und wie es sich bei KüchenTreff gehört, lagen auch auf der area30 das Nützliche und das Angenehme dicht beieinander. „Wir verstehen uns als große Familie“, sagt Marko Steinmeier. „Die Messe ist neben dem #KüchenTreffdesJahres einer der Termine im Jahr, an dem wir uns treffen können. Da sind natürlich neben allem anderen auch Spaß und Gemeinschaft wichtige Faktoren.“ In diesem Jahr konnten sich Mitglieder und andere Besucherinnen und Besucher über eine besondere kulinarische Überraschung freuen: Köchin Katharina Brandt zauberte Leckereien, mit denen sie die Dauerbrenner Currywurst und Brotstulle ganz neu definierte. „Es waren auch 2024 wieder sechs großartige Tage“, resümiert Marko Steinmeier. „Wir haben viele bekannte Gesichter getroffen, neue Partnerschaften geschlossen, mit Interessenten gesprochen und sind mit unseren Angeboten auf großes Interesse gestoßen. Das bestärkt uns darin, unseren Weg weiterzugehen – und alles dafür zu geben, dass unsere Küchenstudios zu lokalen Helden werden.“

Quelle: KüchenTreff