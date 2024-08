Lokale Helden: KüchenTreff präsentiert sich auf der area30 mit neuen Services für den Küchenhandel

Daniel Borgstedt und Marko Steinmeier

„Lokale Helden“ lautet folgerichtig das Motto, mit dem sich KüchenTreff in diesem Jahr auf der area30 in Löhne vom 21. bis 26. September präsentiert. „Wir freuen uns sehr auf die area30“, sagt Daniel Borgstedt, der gemeinsam mit Marko Steinmeier die Geschäftsführung des Verbands bildet. „Die Messe ist jedes Jahr ein Highlight. Auf der area30 kommt nicht nur die Branche zusammen, sondern sie ist für uns auch immer ein Familientreffen. Und zwar eins, zu dem wir jedes Jahr einen ganzen Blumenstrauß an Neuheiten mitbringen.“

Viele neue Services für die lokalen Helden

Gesellschafter, potenzielle Interessenten, Medienschaffende und Partner begrüßt KüchenTreff auch in diesem Jahr auf dem Stand C25, der wie in den Jahren zuvor zum Verweilen und zum Austausch in familiärer Atmosphäre einlädt. Das Motto „Lokale Helden“ wird einerseits über die coole Standgestaltung transportiert, gleichzeitig findet es sich in den zahlreichen neuen Services wieder, die die Verbandszentrale aus Wildeshausen mit nach Löhne bringt. Eingebettet in ein innovatives Campus-Konzept stellen die jeweiligen Expertinnen und Experten diese Angebote vor: Das Marketingportal, mit dem die Händler ihren Bekanntheitsgrad in der Region stärken und ihre Kundschaft auf die Fläche holen können, wurde einmal mehr ausgebaut – und um spannende KI-Features erweitert. Auch zum Ladenbaukonzept und der Social-Media-Unterstützung durch den Verband gibt es Neuheiten. „Alles zahlt darauf ein, die lokalen Helden – also unsere Händler – zu stärken“, so Daniel Borgstedt. „Wir sind das Team, das hinter ihnen steht und ihnen durch unterschiedliche Leistungen die entscheidenden Vorteile für ihren Geschäftserfolg verschafft. Wie wir das machen, werden wir auf der diesjährigen area30 wieder zeigen.“

Das Team vom KüchenTreff auf der area30

Der KüchenTreff Österreich

Für Österreich ist der Branchenprofi Dietrich FRANZ verantwortlich. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Einrichtungs- und Küchenbranche hat er gute Kontakte zu Handel und Industrie. Sie erreichen Herrn FRANZ unter der Telefonnummer 0676 9611288 oder per E-Mail unter d.franz@kuechentreff.at

Dietrich FRANZ

Wer das Motto erleben und das Angebot von KüchenTreff kennenlernen möchte, ist auf dem Stand zum persönlichen und informativen Austausch mit der KüchenTreff-Familie herzlich willkommen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.erfolgreich-mit-kuechentreff.at

