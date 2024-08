Messe Düsseldorf stellt das operative Geschäft personell und organisatorisch neu auf

Die neue Geschäftsführung bestehend aus Marius Berlemann, Wolfram N. Diener und Bernhard J. Stempfle (v.l.n.r.)

Die Freizeitmessen der Messe Düsseldorf werden zukünftig innerhalb der operativen Geschäftsführung gebündelt. Die Verantwortung für die boot, der größten Wassersportmesse der Welt, wechselt hierfür von Wolfram N. Diener, Vorsitzender der Geschäftsführung, zu Marius Berlemann. Der neue operative Geschäftsführer verantwortet darüber hinaus unter anderem den CARAVAN SALON Düsseldorf, die internationale Leitmesse für mobiles Reisen.

Im Gegenzug ist die drupa, die internationale Nr. 1 für Printtechnologien, nicht mehr bei der operativen Geschäftsführung, sondern bei Wolfram N. Diener angesiedelt, der bereits zahlreiche Industriemessen der Messe Düsseldorf verantwortet: die globalen Leitmessen der Draht-, Kabel- und Rohrindustrien, die wire und Tube, die internationale Fachmesse für Industriearmaturen VALVE WORLD EXPO, die weltgrößte Verpackungsmesse interpack, die Weltleitmessen der Metallurgie und Gießereiindustrie GIFA, METEC, THERMPROCESS und NEWCAST – sowie die zahlreichen Messen aus den Portfolios in aller Welt. Hinzu kommt die Weltleitmesse für unbemannte Systeme und Robotik in den USA, die XPONENTIAL, die im Februar 2025 mit der XPONENTIAL Europe erstmals eine europäische Edition in Düsseldorf erhalten wird.

Stärkung des operativen Geschäfts schafft Vorteile im Wettbewerb

Wolfram N. Diener betont die Vorteile der neuen Verantwortlichkeiten: „Unsere Messe-Portfolios sind nun so angeordnet, dass sie in den kommenden Jahren bestmöglich Synergien entfalten können. So stärken wir die Spitzenposition unserer Leitmessen in Düsseldorf und weltweit – und treiben ihr weiteres Wachstum voran.“

Marius Berlemann verantwortet außer der boot und dem CARAVAN SALON die Weltleitmesse für Kunststoffe K, die international führenden Messen für Medizintechnik und das Gesundheitswesen, die MEDICA und COMPAMED, die führende Messe für Rehabilitation, Prävention, Integration und Pflege, die REHACARE, die globale Nummer eins für Weine und Spirituosen, die ProWein, die weltgrößte Messe für den Einzelhandel EuroShop, die führende Fachmesse für Einzelhandelstechnologie EuroCIS, die Weltleitmesse der Glasindustrie glasstec, die globale Leitmesse für sicheres und gesundes Arbeiten A+A, die internationale Kosmetik- und Wellness-Messe BEAUTY DÜSSELDORF und die internationale Friseurmesse TOP HAIR. Hinzu kommen die zahlreichen Auslandsmessen der jeweiligen Portfolios.

Marius Berlemann blickt engagiert in die Zukunft: „In meiner Position als operativer Geschäftsführer liegt mein Fokus darin, die Position der Düsseldorfer Weltleitmessen im Sinne unserer Homebase kontinuierlich auszubauen. Hierzu zählt auch die Stärkung des Auslandsgeschäfts, um noch mehr internationale Messegäste nach Düsseldorf zu bringen.“

Investitionen in Gelände bilden die Basis für Geschäftserfolg

Neben der operativen Neuaufstellung wird das gesamte Finanzwesen sowie die Unternehmensbereiche „Digitale Strategie & Kommunikation“ und „Technik“ auch weiterhin Bernhard J. Stempfle, Geschäftsführer Finanzen und Infrastruktur, verantworten. Stempfle betont: „Wir wollen unseren Branchen die beste Grundlage für ihren Geschäftserfolg bieten und entwickeln nicht nur die digitalen Services stetig weiter, sondern weiten auch die Investitionen in unser hochmodernes und -funktionales Messegelände in Düsseldorf aus. So schaffen wir den besten Return on Invest für unsere Kundinnen und Kunden.“

Die Geschäftsführung der Messe Düsseldorf bestehend aus Wolfram N. Diener, Marius Berlemann und Bernhard J. Stempfle ist somit optimal aufgestellt, um die starke Wettbewerbsposition des Unternehmens gemeinsam mit der Belegschaft weiter auszubauen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.messe-duesseldorf.de

Quelle: Messe Düsseldorf/Foto: Andreas Wiese