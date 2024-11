glasstec 2024: Weltleitmesse erfüllt hohe Erwartungen

Vier Tage lang war Düsseldorf das Zentrum der globalen Glasbranche. Vom 22. bis 25. Oktober 2024 überzeugte die glasstec, die internationale Messe für Glasproduktion, Glasverarbeitung und Glasprodukte, erneut Aussteller und Fachbesucher aus aller Welt und bestätigte so ihre Bedeutung als globale Branchenplattform für die Glasindustrie. 1.257 Aussteller aus 50 Ländern und mehr als 32.000 Fachbesucher aus 121 Nationen kamen zusammen, um die neuesten Technologien, Trends und Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Glasherstellung und -verarbeitung zu erleben.

Starke Präsenz führender Unternehmen

Das Who is Who der Glasindustrie war wieder auf der glasstec 2024 vertreten. Die Aussteller zeigten sich durchgängig sehr zufrieden. Marius Berlemann, Geschäftsführer Messe Düsseldorf, freut sich: „Die glasstec 2024 hat erneut bewiesen, dass sie der zentrale Treffpunkt der internationalen Glasindustrie ist. Wir sind stolz, eine Messe auszurichten, die die Innovationskraft und Zukunftsvisionen der Branche sichtbar macht. Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen herrschte eine sehr positive, inspirierende Atmosphäre, in der Zusammenarbeit und Fortschritt im Fokus standen. Diese starke Resonanz unterstreicht die Bedeutung der glasstec für die Weiterentwicklung der Glasindustrie.“

Egbert Wenninger, CCO Grenzebach Maschinenbau GmbH und Vorsitzender des Ausstellerbeirates der glasstec, bestätigt: „Die glasstec war erneut der Treffpunkt für die globale Glas Community. Nirgendwo sonst gibt es so komprimiert alle Informationen rund um die Themen Glasherstellung und Glasverarbeitung. Dazu viele Innovationen und Trends. Die glasstec ist einfach ein Muss.“

Hohe Qualität und Internationalität der Fachbesucher

Das hervorragende Angebot der Aussteller stieß auf äußerst positive Resonanz bei den Fachbesuchern aus aller Welt. Die glasstec 2024 überzeugte dabei nicht nur durch ihre hohe Internationalität, sondern auch durch einen bemerkenswerten Anteil an Entscheidungsträgern. Mit einem Anteil von nahezu 80 Prozent an Führungskräften konnte die Qualität der Besucher nochmals gesteigert werden. Rund 75 Prozent der Fachbesucher kamen aus dem Ausland, darunter zahlreiche Gäste aus Europa, Nordamerika und Asien. Besonders stark vertreten waren Deutschland, Italien, Frankreich, Polen und die Niederlande, aber auch die USA und China – ein eindrucksvoller Beleg für die globale Strahlkraft der Messe.

Hochkarätiges Rahmenprogramm und Netzwerkmöglichkeiten

Die glasstec 2024 fokussierte gezielt auf die zentralen Themen der Branche: Digitale Technologien, Kreislaufwirtschaft und Dekarbonisierung. Ein erstklassiges Rahmenprogramm mit Vorträgen, interaktiven Workshops und Sonderschauen bot den Fachbesuchern tiefgehende Einblicke in die aktuellen Herausforderungen und Perspektiven der Glasindustrie und ermöglichte wertvolle Networking-Möglichkeiten. Unter dem Motto „We Are Glass“ fanden diese Schwerpunkte sowohl bei den Ausstellern als auch im Rahmenprogramm große Resonanz. Neue Formate wie CircuClarity One, der glass melting pot, die glass trends sessions und das architecture forum wurden erfolgreich eingeführt, während die Innovationsschau glass technology live als Publikumsmagnet die neuesten technologischen Entwicklungen präsentierte.

Handwerk LIVE: Praxisnah und zukunftsorientiert

Die Sonderfläche Handwerk LIVE erfreute sich auch 2024 großer Beliebtheit. Sie bot praxisnahe Demonstrationen neuester handwerklicher Techniken und stieß auf konstant großes Interesse. Von Sicherheitsglas bis Glaskunst wurde die gesamte Bandbreite von handwerklicher Glasfertigung und Veredelung anschaulich präsentiert.

Ausblick auf die glasstec 2026

Nach dem Erfolg der glasstec 2024 freuen sich Aussteller und Besucher auf die nächste Ausgabe vom 20. bis 23. Oktober 2026 in Düsseldorf.

Weitere Informationen und aktuelle Branchennachrichten ganzjährig unter: www.glasstec.de

Quelle: Messe Düsseldorf