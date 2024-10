Messerückblick von Naber zu einer erfolgerichen area30 2024

Let’s make, das diesjährige Motto der Naber Präsentationen auf der area30, passte bestens zur lebhaften Atmosphäre an Stand H 21. Angeregte Gespräche wechselten sich mit intensivem Betrachten und Testen der neuen Armaturen, LED-Leuchten, Nischenrückwände, Sitzmöbel, Abfallsammler und weiteren Zubehör-Attraktionen ab. Mittendrin fand das schillernde WESCO Sortiment großen Zuspruch beim Fachpublikum.

WESCO in matt und glänzend

Seit dem Erwerb der WESCO Markenrechte im März 2024 führt Naber das traditionell sehr hochwertige Programm an Standabfall-, Outdoor- und Aufbewahrungs-Behältern weiter. In ihrer farbenfrohen Vielfalt ergänzt die Warengruppe das Naber Vollsortiment mit dem Ziel, dem Küchenambiente neuen Schwung zu verleihen. Das gelingt nicht nur mit kräftigen glänzenden Farben wie Rot, Pink, Gelb und Grün, sondern genauso mit matten Oberflächen in Weiß, Sand, Graphit und Schwarz.

Auf höchst charmante Art bieten die WESCO Behälter beste Funktionalität beim Entsorgen von Abfällen und beim Aufbewahren von Brot, Gebäck und vielem mehr. Sie sind robust und langlebig und begeistern im Alltag mit soften Eigenschaften für maximalen Bedienkomfort. Deckel von Abfallbehältern schließen sich langsam und geräuschlos, Müllbeutel verrutschen nicht, Brot wird in der Dose so belüftet, dass es weder zu feucht noch zu trocken gelagert ist – es sind viele durchdachte Details, die die Top-Qualität des WESCO Sortiments begründen.

Fenster- und Niederdruck-Armaturen aus Edelstahl

Sparsam, präzise und in perfektem Design bestätigt jedes einzelne Modell der Namor®-Serie, dass es bei Küchenarmaturen gleichermaßen auf innere wie auf äußere Werte ankommt. Die Modelle sind komplett aus Edelstahl gefertigt und enthalten eine hochwertige Keramikkartusche mit Verbrühschutz. Ein Laminarstrahlregler gehört zur Ausstattung der Hochdruck-Armaturen.

Das besondere Interesse der area30 Besucher galt den Newcomern der Serie. Neben den Niederdruck-Varianten sind dies die Fensterarmaturen, die umgeklappt nur 25 Millimeter hoch sind, mit einer Ausnahme: Für Namor® 4 mit herausziehbarer Schlauchbrause ist eine Höhe von 50 Millimetern einzuplanen. Die Serie umfasst drei topaktuelle Designs in den Oberflächenfarben Edelstahl gebürstet und Schwarz matt. Die L-förmigen Modelle Namor® 3 und Namor® 4 sind neu in der Farbvariante Gunmetal erhältlich, einem edel schimmernden Grauschwarz.

Konverter zur drahtlosen Lichtsteuerung

Als ein Thema mit starker Dynamik und großem Potenzial erweist sich die Lichttechnik. Küchenexperten informierten sich über innovative Leuchten und wie sie sich in leicht zu steuernde Beleuchtungskonzepte einbinden lassen. Ein wichtiger Baustein im LUMICA® LIC LED-System von Naber sind Konverter, die Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln. Außer den Konvertern für 15, 30 oder 60 Watt Ausgangsleistung hat Naber mit dem MEC Driver ein neues Netzteil im Programm, das in sechs Wattstärken lieferbar und zu diversen Steckdosentypen kompatibel ist. Über Funktionsmodule können LED-Leuchten mit 12 und 24 Volt angeschlossen und über Sensoren und Fernbedienungen gesteuert werden. Die Leuchten lassen sich außerdem in den ZigBee 3.0 Funkstandard einbinden, was beispielsweise die Steuerung per Sprachbefehl in der Smart Home Umgebung ermöglicht.

Das erweiterte Sortiment an LUMICA® LED-Leuchten begeisterte die Messebesucher ebenfalls. Die Neuheiten unterstützen das einfache Wechseln zwischen Arbeitslicht und Ambiente-Licht und lassen sich über den ZigBee Funkstandard smart steuern. Wie die Unterbodenleuchte Sun Beam gibt auch die Pendelleuchte Sun Romo direktes Licht nach unten und indirektes Licht in die Umgebung ab. Ein attraktives raumgestaltendes System stellte Naber mit Easytrack vor. Es enthält Längsschienen und Verbindungsstücke und als Lichtquellen Pendel-, Spot- und Linearleuchten. Die deckenhängende Schiene wird beispielsweise von der Kochinsel in den Ess- und Wohnbereich weitergeführt.

Schäden durch ungeführte Umluft vermeiden

Küchenlüftungstechnik beginnt beim Dunstabzug und endet draußen im Freien oder in leistungsstarken Filtern. Was mitunter als eine dritte Option angesehen wird, ist nicht ratsam: den feuchten, fettigen Wrasen durch den Muldenlüfter in den Unterschrank zu leiten und ihn dort zu belassen. Laut einem vereidigten Sachverständigen für Einbauküchen ist dies als technisch fehlerhaft einzustufen, was durch Gerichtsurteile belegt ist. Der Grund: Sammeln sich Feuchtigkeit und Fett dauerhaft im Möbelkorpus an, sind sie ein Nährboden für Schimmelwachstum. Dies schädigt die Bausubstanz und die Gesundheit der Küchennutzer.

Technisch auf dem neuesten Stand sind die Luftkanal-Systeme von Naber, deren Energieeffizienz und Montagefreundlichkeit auf der area30 erkennbar und erfahrbar war. Im Fokus standen die COMPAIR PRIME flow® Luftkanäle, das modulare Umluft-Filtersystem COMPAIR® GREENflow und eine optimale Mauerkasten-Technologie für den Wanddurchlass bei Abluft-Lösungen.

Nachhaltig und bequem: neue Stühle und Hocker

Für Erstaunen sorgten neue Stühle und Hocker des TABLON® Interieur Programms. Der beim Probesitzen erlebte Komfort ließ kaum jemanden vermuten, dass die schicken und strapazierfähigen Stoffbezüge aus recyceltem Material auf der Basis von PET-Flaschen bestehen. Zum Nachhaltigkeitsaspekt gesellen sich weitere günstige Produkteigenschaften: das trendige skandinavische Design mit pulverbeschichtetem schwarzem Vierfuß-Gestell und die angenehme Polsterung mit Taschenfederkern. Nahezu alle neuen Sitzmöbel sind nicht nur in starrer, sondern auch in drehbarer Ausführung erhältlich. Ob Stoffbezug oder Kunstleder, ob schwarze oder edelstahlfarbige Gestelloberfläche: Diese überaus bequemen Newcomer in ihren sympathischen Farben gewinnen Aufmerksamkeit, ohne dass sie den Einrichtungsstil dominieren.

Quelle: Naber