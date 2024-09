Falmec zur area30 2024 | Neuheiten und Aktualisierungen

Darüber hinaus wurden einige der gefragtesten Modelle mit dem Falmec Dialog System, das die Steuerung direkt vom Kochfeld aus ermöglicht, ausgestattet. Um die Innovationskraft zu demonstrieren und die Marktresonanz zu testen, stellt Falmec auf der bedeutenden Messe auch erstmals öffentlich völlig neue Prototypen vor (area30 | 21.09. bis 26.09.2024 | Stand F30).



Die 2022 vorgestellte Elements Kollektion erweitert die Gestaltungs-möglichkeiten von Küchen- und Wohnräumen. Ihre modularen Systeme lassen die Dunstabzugshaube verschwinden, indem sie die Absaugfunktion vollständig in den Raum integrieren. Zur area30 werden das mehrfach preisgekrönte System Monolith, das Regal Shelf als Custom-made-Modell und die Air Wall (150 cm) sowie die Neuheit Brooklyn gezeigt.



Dieses einfach zu installierende Design erweitert mit seiner Brückenstruktur die Raumnutzung der Kücheninsel. Satiniertes schwarzes Aluminium und Rauchglas verleihen eine edle Optik, während die Technologie elegant verborgen bleibt: Ein bürstenloser Motor sorgt für starke und geräuscharme Absaugung, während eine abnehmbare Blende die Dampfabsaugung verbessert.

Innovative Downdraft-Lösungen

Zu den Produktneuheiten 2024 zählen auch klassische, aber dennoch innovative Lösungen, wie die beiden Downdraft-Lösungen Level One und Level Invisible. Level One überzeugt durch die Kombination aus gezielter Absaugung und einem vielseitigen Induktionskochfeld, während Level Invisible sich nahtlos in die Küchenarbeitsplatte integriert und verschwindet. Eine einfache Berührung aktiviert die Absaugung über ein optisch dezentes, frontales Touchpanel.

Falmec Level Invisible

Integrierte Kochsysteme

Zur Reihe neuartiger Lösungen, die Technologie in einzigartigen Designelementen „verstecken“, gehören auch die integrierten Kochsysteme und Induktionskochfelder Brera und Zero Easy. Diese vereinen die Funktionen des Kochens und der Absaugung in einem Gehäuse, das vollständig in die Arbeitsplatte integriert ist. Die Induktionskochfelder passen perfekt zu den Falmec-Hauben und ermöglichen deren Steuerung. Gezeigt werden die Modelle Zero Easy im verkleinertem Format von 76 cm sowie Zero in mattem Glas und Brera.

Falmec Brera

Aktualisierte Bestseller und Klassiker

Die fünffach ausgezeichnete Inselhaube Light wird in zwei atemberaubenden Ausführungen präsentiert: das 180 cm breite Modell in elegantem schwarz lackiertem Stahl mit satinierten Aluminiumprofilen sowie in einer edlen Bronze-Option mit 120 cm Breite. Beide Versionen verbessern die Ästhetik der Küche und schaffen ein stimmiges Design. Mit der Perimeter-Absaugtechnologie sorgt Light für eine effiziente und effektive Luftreinigung.

Falmec Zero

Erhöhter Komfort mit Dialogsystem

Neu mit dem Dialogsystem ausgestattet wurden die stufenlos höhenverstellbare Inselhaube Levante sowie die beiden eleganten und leistungsstarken Wandhauben Fusion und Verso Easy – eine preiswertere Alternative zur Verso als Umluftversion, einem der seit Jahren gefragtesten Modelle. Die hochmoderne Technologie sorgt für eine nahtlose Kommunikation zwischen Dunstabzugshaube und Induktionskochfeld und synchronisiert die Geräte. Dies steigert die Effizienz und optimiert den Bedienkomfort, was ein erstklassiges Kocherlebnis ermöglicht.

Edle Einbauabzüge in Schwarz

Zwei weitere Exponate sind die neuen schwarzen Versionen der Einbauabzüge Virgola Touch und Parallel mit Touch-Bedienung für mehr Komfort und besseren Schutz der Möbel. Virgola Touch überzeugt mit elegantem Design mit schwenkbarem Glasschirm aus Sicherheitsglas. Die Einbauhaube Parallel mit anpassungsfähigem Motor bringt mit zwei Linien dynamischer LED-Beleuchtung und einem eleganten Glaspaneel Licht und Glanz in jeden Raum.

Falmec Virgola Touch

Weitere Informatonen finden Sie unter www.falmec.de

Quelle: falmec