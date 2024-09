Herausragende Qualität und individuelles Design: LEGRABOX von Blum

Millionenfach bewährt und trotzdem voll im Trend: LEGRABOX verbindet den gewohnten Blum-Bewegungskomfort und die traditionelle Blum-Qualität mit großer Flexibilität und einer modernen Optik. Ebenso praxistauglich wie ästhetisch ansprechend, eignet sich das Boxsystem für eine Vielzahl von Anwendungen in Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer oder Ankleide. Mit der Kombination von hoher Funktionalität mit puristisch-elegantem Design sowie der einfachen Verarbeitung hat Blum schon viele Kunden überzeugt. Und es werden immer mehr – schließlich ist LEGRABOX weltweit verfügbar.

Maximale Flexibilität

LEGRABOX ist die perfekte Lösung für sämtliche Wohnbereiche: Die Metallschubladen mit schmaler Zarge sind in verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich und eröffnen so zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. LEGRABOX besticht durch hohe Belastbarkeit bei geringen Öffnungskräften und einen federleichten, synchronisierten Schwebelauf. Das System ist mit allen Blum-Bewegungstechnologien kompatibel und vielfältig einsetzbar – ob als breiter Auszug im Küchenunterschrank oder als schmälere Schublade in einem praktischen Vorratsschrank wie dem SPACE TOWER von Blum .

Individuelles Design

LEGRABOX überzeugt auch optisch auf der ganzen Linie: Mit einer sorgfältig abgestimmten Auswahl an edlen Farben und attraktiven Materialien setzt das Boxsystem Maßstäbe in puncto Design. Alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und bilden schöne Übergänge.

Dazu lässt sich LEGRABOX ganz individuell und nach Ihren persönlichen Vorstellungen gestalten: Mit dem integrierten Branding-Element, das Sie mit Ihrem Namen oder Logo bedrucken können. Optional können die Zargen auch flächig bedruckt, lasergraviert oder geprägt werden . Schlicht zurückhaltend oder bewusst akzentuiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.blum.com

Quelle: blum