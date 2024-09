Hausmesse bei der kitchen family – weniger ist MEHR

Auf was kommt es wirklich an in der Zusammenarbeit zwischen Küchenhersteller und Fachhandelsexperten? Diese Frage ist in den vergangenen Jahren zu einem der zentralen Treiber für die Arbeit bei BAUFORMAT, und burger, geworden. Als Antwort wird 2024 der einzigartige Service Hub präsentiert, der die Fülle an digitalen Services hautnah erlebbar macht. Egal ob EDI Auftragserfassung, das digitale Verkaufshandbuch, E-Learnings bei der baumann academy oder Service via WhatsApp – die HändlerInnen dort abzuholen, wo sie gerade sind, und flexibel und individuell auf ihre Bedürfnisse reagieren zu können, das gibt es nur bei der kitchen family. MEHR Service eben!

Die Kampagnenküche der baumanngroup

Doch im selbsternannten Technikjahr hat natürlich auch die Produktentwicklung Vollgas gegeben. Als TOP-Innovator 2024 sorgt die baumann group, mit ihrer senkrechten beleuchteten Griffleiste nun auch in der Hochschrankzeile für atmosphärische indirekte Beleuchtung. Die Eigenentwicklung ist dank ihres schlanken Designs nicht nur besonders ressourcenschonend, sondern punktet auch in Sachen Benutzerfreundlichkeit: den einzigartigen Klick-Mechanismus für den werkzeuglosen Wechsel des LED-Bandes hat sich die baumann group, deshalb gleich patentieren lassen.

Die bauformat Leitküche in Rillenoptik

Zusätzliche Features im Bereich der Innenausstattung der Schränke, flächenbündige APL-Ausschnitte für alle Spülen- und Kochfeldmodelle sowie das reichhaltige Farbangebot bei Korpussen und Sichtseiten bieten zahlreiche neue Möglichkeiten in Sachen Design und Funktionalität. Als besonderes Highlight bei burger, sei hier der erste Designkorpus in Nebelgrau genannt, bei dem Innen- und Außenseite im gleichen Dekor erstrahlen und zwar ganz ohne Mehrpreis! Bei BAUFORMAT, setzen hingegen die neuen Metall-Glasrahmentüren in schwarz und Bronze mit trendigen Gläsern wie gerilltem Glas, Rauchglas oder Spionspiegel in Bronze aufregende Akzente. Zu guter Letzt stellt der neu entwickelte Sockeladapter gegen Durchbiegung die gesamte Küchenkonzeption auf ein stabiles Fundament. Mit diesen technischen Optimierungen und raffinierten Erweiterungen des vorhandenen Sortiments setzt die baumann group, erneut auf Nachhaltigkeit und Langlebigkeit – ganz einfach MEHR Qualität!

Bauformat Mdoell Acai

Damit keines der vielen „MEHRs“ in Vergessenheit gerät, hat sich die kitchen family ein kleines, analoges Multitool für alle BesucherInnen ausgedacht. Als Gedankenstütze und Alltagshelfer liefert dieses Tool einen Überblick über alle Services und die wichtigsten Produktfeatures: ein Stück Hightech in den eigenen Händen. Denn es sind genau diese Kontraste – Handwerk und Hightech, Bewährtes und Innovation, Bodenständigkeit und Mut – die die baumann group, und die kitchen family Atmosphäre so einzigartig machen.

Genauso einzigartig wie die Kampagne mit Mountainbiker Tobey Miley oder haben Sie schon mal ein Mountainbike über eine Küche fliegen sehen? Zusammen mit dem 20-jährigen Löhner und Weltranglisten-18. erschuf die baumann group, atemberaubende Bilder mit waghalsigen Stunts über einer stilvoll eingerichteten Küche in freier Natur. Einfach mal machen, einfach mal anders sein, einfach mal überraschen. Wenn Familie auf Action trifft, gehen Verlässlichkeit und Fortschritt Hand in Hand. Und mit genau dieser Mischung schafft die kitchen family MEHR Vertrauen.

Nur auf den ersten Blick ein ungleiches Duo: Mountainbiker Tobey Miley (links) und Inhaber Delf Baumann (rechts). Was die beiden verbindet? Heimatliebe, Bodenständigkeit und der Mut, einfach mal was Neues zu wagen

„MEHRWERT zählt“, mit dieser Maxime treten BAUFORMAT, und burger, zur diesjährigen Hausmesse an. Mit kleinen, aber feinen Produktneuheiten, einem unschlagbar umfassenden Service-Angebot und einer Kampagne, die Küche in ein ganz neues Licht rückt, stellt die baumann group, eindrucksvoll unter Beweis, dass weniger tatsächlich MEHR sein kann.

Burgerküche im Landhausstil

Quelle: Baumann Group