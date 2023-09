Falmec zur area30 | Neuheiten und Aktualisierungen

Zu sehen sind auch die multifunktionalen Designs der Elements Kollektion sowie die Stilikone Vogue und höhenverstellbare Levante. Erstmals öffentlich ausgestellt wird die im Frühjahr eingeführte Water Kollektion mit eleganten Spülen, Armaturen und Zubehör.

Wandhaube Fusion

Diese Neuheit aus mattiertem schwarzen Glas mit polierten Rahmen und Bedienfeld sowie LED-Beleuchtung wirkt pur und elegant und ist dabei außergewöhnlich leistungsstark. Fusion nutzt bei Umluftbetrieb Carbon.Zeo-Filter im Haubenkörper und arbeitet alternativ im Abluftbetrieb. Diese Wandhaube ist besonders effizient durch einen Hochleistungsmotor mit 800 m3/h und ein Öffnungspanel, das die Absaugleistung für Kochdünste und Dämpfe erhöht.

Falmec Fusion

Vielfältige Dunstabzugshauben

Ausgestellt wird auch die kreisförmig geschwungene Inselhaube Vogue, die gleichzeitig eine Beleuchtung ist. Ihr großzügiges Design mit Circle.Tech-Technologie erscheint in elegantem Bi-Color in Farbkombinationen von Grün/Weiß und Schwarz/Grau. Ebenso zu sehen ist die seit Jahren erfolgreiche höhenverstellbare Inselhaube Levante sowie die 5-fach prämierte, nur 10 cm flache Light. Diese Inselhaube wurde mit Dialogsystem ausgestaltet und lässt sich so direkt vom Falmec Kochfeld steuern.

Falmec Light

Mit dem Wandabzug Verso Easy erscheint eine preiswertere Alternative zu Verso, einem der seit Jahren gefragtesten Modelle. Diese Umluftversion ist einfach zu installieren und warten bei gleichzeitig maximaler Wirksamkeit. Das Modell verfügt über Carbon.Zeo-Filter in beiden Ansaugzonen und benötigt keine zusätzliche Filterkits. Das klare neue Design in klarem erscheint ohne zusätzliches sichtbares Volumen und arbeitet ab jetzt auch im Dialogsystem.

Falmec Verso Easy

Die neue Version des Einbauabzugs Virgola ist mit Antikondensationstechnologie und gehärtetem Wendeglas ausgestattet. Eine neue Touch-Bedienung bietet besseren Schutz der Möbel und Zugang zu Zugriff auf die Haubenfunktionen, ohne die Tür öffnen zu müssen. Das Kondensatabflusssystem befindet sich jetzt an der Vorderseite, neu ist auch die LED-Leiste mit dynamischem und dimmbarem Licht.

Falmec Virgola ND

Integrierte Kochsysteme und Induktionskochfelder

Die Modelle Brera, Zero Easy und Quantum Pro Easy vereinen die Funktionen der Absaugung und des Kochens in einem Gehäuse, das vollständig in die Arbeitsplatte integriert ist. Die Induktionskochfelder passen perfekt zu den Falmec Hauben und ermöglichen deren Steuerung.

Falmec Zero Easy

Elements Kollektion

Für die seit Mitte 2023 erfolgreich im Fachhandel eingeführte Elements Kollektion mit den Systemen Monolith, Shelf und Air Wall wurde das Konzept der Belüftung völlig neu gedacht. Die drei eleganten Designs lassen die Dunstabzugshaube völlig verschwinden und werden so Teil einer eleganten modularen und multifunktionalen Architektur.

Falmec Monolith

Water Kollektion

Erstmals ausgestellt wird die Water Kollektion mit eleganten Spülen, Armaturen und Zubehör mit innovativen Details, die bereits seit Frühjahr im Handel ist. Wie die Dunstabzugshauben von Falmec sind auch diese edlen Designs aus hochwertigen Materialien für den Einsatz in der Küche konzipiert und orientieren sich an dem charakteristischen „Life Inspired“-Ansatz des Unternehmens.

Falmec Walter Kollektion Como in Gold

Weitere Informationen finden Sie unter www.falmec.de

Quelle: falmec