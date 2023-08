Falmec mit zwei neuen Verkaufsberatern zur area30 in Löhne

Irina Stan betreut Süd Bayern (PLZ 80 bis 89) und folgt dabei auf Korbinian Meisetschläger. Die Hotelfachfrau war seit 2016 als Verkaufsberaterin erfolgreich in der Möbelbranche aktiv und kommt aktuell von Möbelcenter Biller.



Lukas Simon ist verantwortlich für Baden-Württemberg (PLZ 70 bis 79) und ersetzt dort Dennis Pflaum. Nach seiner Ausbildung in 2018 zum Einzelhandelskaufmann/Küchenfachberater arbeitete Lukas Simon zuletzt in dieser Funktion bei Grimm Küchen in Rastatt.

Das italienische Familienunternehmen feierte 2021 das 40-jährige Bestehen und auch die deutsche Niederlassung am fränkischen Standort Adelsdorf nahe Erlangen hat sich seit Gründung im Jahr 2005 erfolgreich entwickelt. Von dort aus wird auch Österreich betreut.



“In Deutschland arbeiten aktuell 30 Mitarbeiter, davon neun im Außendienst in Deutschland und zwei in Österreich. Der Umsatz konnte beständig gesteigert werden und betrug 2022 insgesamt ca. 17 Millionen Euro,” so Ahmet Haskic, Geschäftsleitung Falmec Deutschland.

Weitere Informationen finden Sie unter www.falmec.de

Quelle: Falmec