CARAT präsentiert exklusive Preview und Produktupgrades in Ostwestfalen

Im stimmungsvollen Ambiente des Roggenhauses auf Gut Böckel in Rödinghausen, der Messeheimat von CARAT, gibt das Unternehmen aus Dreieich erstmals einen exklusiven Einblick in sein zukünftiges ERP-System CARAT kitchenstox. Die auf neuester Technologie basierende Lösung bildet den kompletten kaufmännischen Prozess ab und ist vollständig in die CARAT-Planungssoftware integriert. Die cloudbasierte Anwendung sorgt zudem für einen vollkommen orts-, zeit- und geräteunabhängigen Zugriff auf sämtliche Informationen.

Animierte Szenen machen die Planung zum Erlebnis

Messebesucher können sich zudem auf das nächste Upgrade bei CARAT emotion freuen, mit dem der Aufbruch in die Grafik der Zukunft konsequent weiterverfolgt wird. Bereits seit Juni sorgen lebendig wirkende 3D-Oberflächen und brillante Strukturen in der ersten Ausbaustufe für eine äußerst realitätsnahe, dynamische und emotionale Darstellung. Auf der Herbstmesse können Küchenplaner jetzt Level 2 live erleben: animierte Szenen, die die Planung zu einem echten Erlebnis machen. Fließendes Wasser aus dem Wasserhahn, dampfende Töpfe auf dem Kochfeld oder ein flackerndes Kaminfeuer sorgen garantiert für Begeisterung bei der Planung! Bei Küchenplanungen, die so lebensecht aussehen, fällt potenziellen Kunden die Kaufentscheidung deutlich leichter.

CARAT service, die digitale Lösung für die einfache und schnelle Steuerung von Montage- und Serviceterminen, wird pünktlich zur Herbstmesse ebenfalls um weitere Funktionen ergänzt. Mängel, Schäden, Reklamationen und Co., die über die App erfasst werden, erscheinen nicht mehr nur im Abnahmeprotokoll, sondern können mithilfe des neuen Beanstandungsmanagements ab sofort direkt in der CARAT cloud verwaltet und bearbeitet werden. Für einen besseren und schnelleren Überblick sorgt außerdem die neue Terminplanungsansicht im Kalender.

Auch CARAT view hat eine Erweiterung erfahren: Mithilfe der Funktion erstellen Küchenverkäufer direkt in der Planung mit nur wenigen Klicks eine Panorama-Ansicht. Bislang konnten Endkunden diese ausschließlich per App auf Smartphone oder Tablet in 360° bewundern. Nun lässt sich die Panorama-Ansicht auch über einen Link in einem beliebigen Webbrowser auf allen Endgeräten öffnen.

Wer neugierig auf diese und weitere Produkthighlights geworden ist, sollte den Besuch bei CARAT auf keinen Fall verpassen. Die Softwareschmiede präsentiert sich täglich vom 16. bis 21. September ab 9 Uhr auf Gut Böckel.

