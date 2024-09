GARANTIEMAX lädt zur Messe ein

Der Weg zum Stand von Garantiemax auf der area30

Nachdem das Unternehmen im Jahr 2020 erstmalig an der Messe teilgenommen hat und einen schmalen Start-up-Stand besetzt hat, hat die GARANTIEMAX GmbH im Jahr 2023 mit einem 80qm großen Stand eine große Ansage gemacht. In diesem Jahr wird das Unternehmen erneut auf der Messe vertreten sein – mit neuem Standbau-Konzept und neuen Produkt-Features.

Mit XCARE+KITCHEN bietet GARANTIEMAX eine umfangreiche 10-Jahresgarantie auf die gesamte Küche inklusive elektronischer Geräte. Ergänzt wird dieses Portfolio durch die kürzere Garantievariante XCARE+KITCHEN LIGHT mit einer Laufzeit von 5 Jahren sowie XCARE+KITCHEN Project, das speziell auf die Anforderungen des Projektgeschäfts zugeschnitten ist. Das bewährte Garantieangebot hat sich als wertvolles Instrument zur Kundenbindung in der Küchenbranche etabliert.

Auf der area30 stehen dieses Jahr bei GARANTIEMAX vor allem das Thema Kundenbindung im Fokus, ergänzend dazu das Thema Umsatzsteigerung und Schadenmanagement. In diesem Zusammenhang stellt das Herforder Team die neuesten Funktionen der endkundenorientierten Web-App vor, die nicht nur den Endkunden, sondern vor allem dem Küchenhandel zugutekommen. Ein Highlight ist die Anbindung eines neuen Zubehörteile-Shops, der es Kunden ermöglicht, Verschleissteile bzw Verbrauchsmaterialien bequem nachzubestellen.

GARANTIEMAX übernimmt dabei die gesamte Abwicklung, während der Küchenhändler den Großteil der Marge erhält – eine einfache Möglichkeit, passiven Umsatz zu generieren und die Kundenbeziehung zu stärken.

Garantiemax: Küchen Illustration in Outlines

Die digitalen Geräte und interaktiven Screens am Stand bieten Küchenhändlern die Möglichkeit, die XCARE+KITCHEN Produkte und die damit verbundenen Serviceprozesse live zu erleben. Erfahren Sie, wie Schadenfälle schnell und effizient bearbeitet werden und wie die individuellen Systeme Ihnen helfen können, den Service für Ihre Kunden zu verbessern. GARANTIEMAX bietet die Gelegenheit, direkt mit den Experten aus den Bereichen Vertrieb, Marketing und Schadenmanagement ins Gespräch zu kommen. Die Fachleute stehen an allen Messetagen zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und wertvolle Einblicke in die Anwendung der Produkte zu geben.



Besucht werden kann GARANTIEMAX an Stand B21. Das Unternehmen reicht zu Gesprächen in entspannter Atmosphäre einen kühlen Cocktail und leckeres Karamell-Popcorn.

Weitere Informationen finden Sie unter www.garantiemax.de

Quelle: GARANTIEMAX GmbH