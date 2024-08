Preview area30 2024 – Das Naber-Haus der Innovationen

Mit Naber zur perfekten Küche

Und noch ein Service ist neu: Für Besucherinnen und Besucher, die sich Zeit für Fachgespräche nehmen möchten, wird es einen vergrößerten, einladend gestalteten Catering Bereich als Rückzugsort geben.

Premiere auf der area30 vom 21. bis zum 26. September 2024 hat das neue VIVACE Programm. Die charismatischen und robusten WESCO Haushaltswaren treffen erstmals in der unternehmerischen Verantwortung von Naber auf ein internationales Fachpublikum. Sie sind in die Produktgruppen Standabfallbehälter, Outdoor und Aufbewahrung unterteilt. In ihrer selbstbewussten Vielfalt beeindrucken die VIVACE Abfallbehälter, Stand- und Wandascher, Brotkästen sowie Vorrats- und Gebäckdosen mit hervorragendem Design, Top-Qualität und heiterer Farbigkeit. Das erzeugt Harmonie im Zuhause der Küchennutzer und in den Sortimenten der Qualitätsprodukte von Naber.

Naber VIVACE Breadboy

Geführte Umluft: Der Praxistest auf der Messe

Die Luftführung hinter dem Dunstabzug ist mit der gestiegenen Nachfrage nach Tischlüftern wieder neu ins Blickfeld der Küchenplanung gerückt. Da in einem Umluft-System die beim Kochen entstehende Feuchtigkeit nicht abgeführt wird, sondern im Raum verbleibt, muss dieser

Aspekt bei Muldenlüftern besonders interessieren. Die ungeführte Umluft kann im Schrank in Form von fettigen Oberflächen und eingeschlossener feuchter Luft enormen Schaden anrichten. Eine von zwei Lösungen heißt „geführte Umluft“: Einfach und effektiv lässt sich der entstehende Kochdunst in einem geschlossenen Luftkanal-System sicher und mit geringstem Druckverlust durch den Sockel bis hin zur Sockelvorderkante in den Raum zurückführen. Die zweite Lösung heißt „Abluft“. Das Fachpublikum lernt die Funktionsweise der derzeit leistungsstärksten Abluft-Lösung für Muldenlüfter kennen: Diewerkzeuglos installierten, luftdichten COMPAIR PRIME flow ® Luftkanäle führen den Wrasen strömungsoptimiert über den Mauerkasten TURBO 150 und die THERMOBOX aus der Küche hinaus.

Die Namor® Armatur jetzt auch vor dem Fenster

Die eindrucksvolle Farb- und Formenvielfalt der hochwertigen Namor® Armaturen hat Naber um Niederdruck-Modelle, Vorfenster-Varianten und die Oberflächenfarbe Gunmetal erweitert. Die schicken L-förmigen Ausführungen der Volledelstahl-Küchenarmaturen sind erstmals in dieser neuen Trendfarbe erhältlich, einem herrlich schimmernden Grauschwarz. Namor ® Niederdruck Küchenarmaturen sind in allen drei Designs der beliebten Modellfamilie neu ins Sortiment aufgenommen worden. Auch bei den Fenster-Lösungen setzt Naber auf ein breites Auswahl-Spektrum: Vier der sechs Namor®-Modelle sind jetzt als Vorfenster-Lösungen mit edelstahlfarbiger oder mattschwarzer Oberfläche lieferbar.

Auf Messen gern getestet werden neue Stühle, Hocker und Tische. Naber präsentiert erneut attraktives Interieur, das das TABLON® Sortiment aus gutem Grund expandieren lässt. Denn hier stimmt alles: die Qualität des Materials, der Gebrauchskomfort, die Farbgestaltung und das

Design.

Naber TABLON Brezo

Smarte Newcomer in der Lichttechnik

Dass ein umfassendes Produktprogramm immer wieder mit echten Überraschungen aufwarten kann, zeigt sich bei der LUMICA ® Lichttechnik. In diesem Jahr bringt Naber zum Beispiel die LED-Unterbauleuchte Baio und die LED-Pendelleuchte Brilas zur area30 mit. Sie konzentrieren bestes Direktlicht auf die Arbeitsfläche und ermöglichen zugleich eine Indirektlicht-Akzentuierung. Die sehr genau einstellbaren Lichtfarben und die Helligkeiten lassen sich – für mehr Atmosphäre – stufenlos variieren. Die Brilas Pendelleuchte mit edlem mattschwarzem Gehäuse kann durch eine Konverter-Schnittstelle mit Zigbee 3.0 in Smart Home-Lichtumgebungen eingebunden werden.

Naber LUMICA Baio Farbwechsel LED Unterbodenleuchte

Im LUMICA® LIC-LED System sorgt ein neuer Konverter für noch mehr Konnektivität. Sein Netzteil ist in sechs verschiedenen Wattleistungen erhältlich und ermöglicht über verschiedene Funktionsmodule den Anschluss von LED-Leuchten mit 12V und 24V. Über den Zigbee 3.0 Standard lässt sich die Wohnraum- und Küchenbeleuchtung in vorhandene smarte Lichtsysteme einbinden, die beim Endkunden bereits vorhanden sein können.

Weitere Informatonen finden Sie unter www.naber.com

Quelle: Naber